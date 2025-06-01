富邦啦啦隊女神OL裝太辣「騎士失控撞車」！驚嚇作證：他一直轉頭看

記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）最近上節目分享一段令人意想不到的街頭經歷，她當時剛參加完「OL趴」，因下班後來不及換裝，便直接穿著走上街，卻意外成為交通事故的間接主角。

▲禾羽的OL造型超辣！（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



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禾羽在《同學來了》透露，當天跳完OL趴的舞蹈後，由於來不及換衣服，便直接以OL裝扮走上街頭，未料「就有一個人騎機車一直看著我，已經（騎）過了我，還一直轉頭看我。」

▲禾羽曾經把OL裝直接穿上街。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



結果這名騎士當場發生意外，「他直接撞到前面的機車，出車禍在我面前。」她坦言自己當下有點受到驚嚇，但仍第一時間上前關心對方，「他還有點害羞。」

▲男騎士一直轉頭看禾羽，結果撞車了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



事實上，張雅涵2020年因拍攝《戲說台灣》出道，2年後加入樂天桃猿啦啦隊，成為正式成員，但2025年1月已離開，並在隔月宣布加入富邦球團，未來發展不可限量。

▲禾羽外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）