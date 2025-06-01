陳妍希慶42歲罕見曬兒「願我們都能做更好的自己」　露背洋裝激美

記者張筱涵／綜合報導

陳妍希於5月31日歡度42歲生日，在雲南洱海湖畔舉辦慶生會，頭戴花冠、身穿露背洋裝的她，與8歲兒子「小星星」緊牽雙手亮相，氣色明豔動人。自2月與大陸男星陳曉結束7年婚姻後，這是她首度公開過生日，母子情深。

▲▼陳妍希上傳和兒子的背影照，希望彼此都成為更好的人。（圖／翻攝自微博／陳妍希）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳妍希在迎來42歲生日之際，於戶外舉辦了一場浪漫唯美的生日派對，並分享了一系列氣質滿分的美照。照片中，她身穿一襲深綠色印花長洋裝，裙身上點綴著白色花卉圖案，整體清新典雅，展現自然柔和的氛圍，搭配珍珠項鍊與蝴蝶造型吊墜，以及頭戴滿天星與黃花編成的花環，整體造型宛如置身花園的森林系仙女，溫柔動人。

從照片背景可見，派對場地位於湖畔或海邊，四周佈滿鮮花與花瓣地毯，還有透明帷幕、水晶吊燈與夢幻裝置藝術，營造出猶如童話般的浪漫場景。她或坐或站在花叢中，微笑看向遠方，眼神流露出自在與幸福。

▲▼陳妍希穿上綠色連身洋裝搭配花環展現仙女氣質。（圖／翻攝自微博／陳妍希）



其中一張背影照更顯示這件洋裝為露背設計，增添幾分性感與柔美交織的氣質。陳妍希整體狀態極佳，氣色紅潤，她也在自己的微博放出和兒子合照的背影說：「願我們都能做更好的自己，祝我生日快樂。」