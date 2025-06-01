ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吉吉哈蒂德多一個私生女妹妹！
有毒友誼「8特點」中了就該遠離
MIRROR演唱會被告3人判無罪
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 羅時豐 黃楊鈿甜 趙櫻子 Mark 吉吉哈蒂德 丫頭 白種元

陳妍希慶42歲罕見曬兒「願我們都能做更好的自己」　露背洋裝激美

記者張筱涵／綜合報導

陳妍希於5月31日歡度42歲生日，在雲南洱海湖畔舉辦慶生會，頭戴花冠、身穿露背洋裝的她，與8歲兒子「小星星」緊牽雙手亮相，氣色明豔動人。自2月與大陸男星陳曉結束7年婚姻後，這是她首度公開過生日，母子情深。

▲▼陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希上傳和兒子的背影照，希望彼此都成為更好的人。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳妍希在迎來42歲生日之際，於戶外舉辦了一場浪漫唯美的生日派對，並分享了一系列氣質滿分的美照。照片中，她身穿一襲深綠色印花長洋裝，裙身上點綴著白色花卉圖案，整體清新典雅，展現自然柔和的氛圍，搭配珍珠項鍊與蝴蝶造型吊墜，以及頭戴滿天星與黃花編成的花環，整體造型宛如置身花園的森林系仙女，溫柔動人。

從照片背景可見，派對場地位於湖畔或海邊，四周佈滿鮮花與花瓣地毯，還有透明帷幕、水晶吊燈與夢幻裝置藝術，營造出猶如童話般的浪漫場景。她或坐或站在花叢中，微笑看向遠方，眼神流露出自在與幸福。

▲▼陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希Studio）▲▼陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希Studio）

▲▼陳妍希穿上綠色連身洋裝搭配花環展現仙女氣質。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希Studio）

其中一張背影照更顯示這件洋裝為露背設計，增添幾分性感與柔美交織的氣質。陳妍希整體狀態極佳，氣色紅潤，她也在自己的微博放出和兒子合照的背影說：「願我們都能做更好的自己，祝我生日快樂。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳妍希

推薦閱讀

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

10小時前

么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

13小時前

17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角

17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角

14小時前

吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

12小時前

女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？

女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？

13小時前

MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

12小時前

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

5/30 11:14

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

5小時前

丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼

丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼

5/31 10:19

SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋

SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋

14小時前

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

1小時前

白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

12小時前

熱門影音

陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席

ZEROBASEONE抵達高雄！ 章昊.Ricky因健康因素缺席
美女直播主「絲滑帶貨」 我上不了車啊主播

美女直播主「絲滑帶貨」 我上不了車啊主播
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
GOT7 段宜恩來台！ 親切收信...超寵粉

GOT7 段宜恩來台！ 親切收信...超寵粉
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

樂天MC艾融遭影射「當富商小三」　坦言：很想哭..曝和Dora少聯繫

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

大咖韓星齊聚高雄！IVE親切揮手　池昌旭.GOT7段宜恩「寵粉收信」

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

青峰幫馨儀翻譯：單身男子小心囉～　觀眾13年前都沒來？他想先走惹XD

青峰幫馨儀翻譯：單身男子小心囉～　觀眾13年前都沒來？他想先走惹XD

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

ENERGY合體壯寶一起16蹲　登世壯運閉幕「我們也是壯年」

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

看更多

【有想到我嗎？】顧著笑妻逛街擺貴妃手勢！兒子被爸爸丟包

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前20

陳妍希慶42歲罕見曬兒「願我們都能做更好的自己」　露背洋裝激美

28分鐘前0

新聞男神大亂鬥！《與惡2》找來真主播入戲　顏值像韓星、嗓音電到耳朵懷孕

43分鐘前23

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露！網狂放大：第一次那麼大尺度

49分鐘前0

出道6年無代表作！　韓女星「綜藝比戲劇更紅」坦承：收入全靠IG業配

1小時前84

李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

2小時前20

《請回答1988》崔盛元白血病復發「最新近照曝光」　臉頰消瘦自嘲：P的

2小時前27

《原2》男星自揭遭友人背叛　險被捲進海裡...驚險畫面曝

3小時前22

小孟老師／6月1日星座運勢　巨蟹防小三、獅子破財

5小時前512

李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

10小時前1819

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻
    10小時前3619
  2. 么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人
    13小時前349
  3. 17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角
    14小時前248
  4. 吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌
    12小時前165
  5. 女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？
    13小時前125
  6. MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？
    12小時前225
  7. 周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫
    5/30 11:144029
  8. 李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽
    5小時前1012
  9. 丫頭沖繩5天4夜踩雷！「跟團付3.2萬吃同樣菜色」怒PO文 整團傻眼
    5/31 10:194248
  10. SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋
    14小時前2013
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合