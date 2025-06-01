李芷霖私密照外流消失3周「及腰長髮沒了」！網：到底誰是小三…苦笑回應了

記者潘慧中／綜合報導

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）日前遭控偷吃人夫後，透過影片解釋雖然不雅照女主角確實是自己，但淘寶和支付寶截圖皆為造假。近日再度引起討論的是，在社群沉寂3個禮拜的她終於發文了！

▲李芷霖用短髮回歸。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）



李芷霖前陣子本來還頂著及腰長髮，沒想到5月的最後一天發文時，她已經變成及肩短髮，以全新面貌示人。照片中，只見她身穿平口格紋背心和短裙，露出白皙纖細四肢。

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▲李芷霖時隔3周終於更新社群了。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）



然而，留言區仍繼續面對部分網友追問「所以最後到底誰是小三」，對此，李芷霖則附上哭笑不得的表情符號回答：「留言看來你很投入，但我們已經公開澄清，感謝理解。」

▲李芷霖仍繼續被追問小三疑雲。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）



事實上，李芷霖日前便發聲明強調小三的指控是假的，原因是她2019年至2024年只有和林庭謙交往過，並沒有介入任何人的感情和婚姻，私密照也是當時的男友林庭謙所拍，雖然發現當下有請對方刪除，但不知為何會出現在造假的對話紀錄中。

▲李芷霖前陣子還頂著及腰長髮。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

