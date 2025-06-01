李怡貞指「啦啦隊小三案」沒有判決書：強烈懷疑小三混淆視聽

▲李怡貞回應外界質疑。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



記者張靖榕／綜合報導

某名樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻風波延燒多日，近日有網友聲稱挖出相關「民事裁定」文件，指出該案原告律師為最早揭露事件的李怡貞，引發討論。對此，李怡貞於臉書發文駁斥，強調元配與富商和解，小三則未和解但撤告，因此根本沒有正式判決書，也無簽署保密協議，她嗆「強烈懷疑小三那邊也在打混淆視聽戰術捏？變成免洗內褲在不爽富商了是不是？」

李怡貞公開她與一名記者的對話截圖，提到「小三那邊沒有和解，就是撤掉案子」，強調「和解就不會有任何判決書，撤案也一樣。」

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民事裁定書揭露原告元配索賠金額為3,000萬元，也揭露相關人士資料，引發外界猜測男方是南部大地主。對此，李怡貞回應指「啦啦隊小三」案沒有判決書，「節目上我說的是一千萬、上千萬，你們自己生三千萬的數字是為何啊」，她強調，自己從未提及具體金額，而且她根本也沒透露「富商是南部大地主」，只說是「某個地區的富商，而且富可敵國」而已。

李怡貞最新的臉書貼文接著指出，啦啦隊小三是有知名度的公眾人物，「堂而皇之的破壞人家家庭去人家家裡客廳曬內褲完完全全是可受公評之事」，奉勸大家別再藉由批評律師執業倫理秀下限，「你要論道德，也好歹先論啦啦隊小三」，「正宮都還覺得我講的不夠多，故事沒有立體度。」她也強調，自己始終沒有回應網友影射的任何人。