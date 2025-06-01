蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

記者蔡琛儀／台北報導

剛獲得世壯運柔道冠軍的「金曲歌王」蕭煌奇出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」台北最終站31日於北流開唱。唱到〈阿嬤的話〉時，蕭煌奇壓抑不住情緒落淚，「在天上的奶奶爺爺爸爸，也許他們都沒有看到，我有這麼多的朋友，這麼多人支持蕭煌奇，上個禮拜還拿金牌欸，我也會一年一天地繼續努力，寫更多好歌唱更多好歌，報答爺爺奶奶爸爸。」氣氛相當感人。

▲蕭煌奇昨晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

他昨晚特別演唱致敬家人的組曲，包括〈阿母的情歌〉、〈阿公的舊皮衫〉、〈阿爸的虱目魚〉、〈阿嬤的話〉等，蕭媽媽更特別來到現場，他也感謝媽媽一路的相伴與恩情。唱到〈你是我的眼〉時，他更親自走下台，繞場一圈與所有觀眾親自握手致意，還戴上會有拍照功能的科技墨鏡，讓每一位與他握手的觀眾都能留進他眼前的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭煌奇在北流舞台重現柔道橋段 。（圖／記者黃克翔攝）

演唱會尾聲，蕭煌奇除了首唱新歌〈你攏無咧看〉，更重現柔道英姿，在安可演出〈摔出一個夢〉時，升降台突然出現裁判，他當場換上柔道服，對戰來自板橋，同時也是柔道比賽冠軍的大學生。才剛獲得世壯運柔道冠軍的他，與對手刺激緊張的過招畫面，也令台下觀眾忍不住跟著為蕭煌奇加油。