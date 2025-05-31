《黑澀會》洪玉米一起懷孕！「小時候約定成真了」洪詩驚：好神奇

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和型男導演Howard登記結婚，並在同年底生下兒子。沒想到事隔兩年多，她日前宣布懷上二胎的喜訊，更驚喜的是，還意外完成以前和《我愛黑澀會》閨蜜「一起懷孕」的約定！

▲玉兔、米奇和洪詩同時懷孕中。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



回憶起過去參與節目單元《美眉調查局》時，玉兔曾因被票選為最可能「孤獨終老」的人，而莫名感到心酸，「腦子裡就會自己有孤苦無依、落葉飄過的畫面」，她幽默形容少女時期的豐富想像力，如今卻迎來截然不同的人生階段。

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▲米奇（中）即將卸貨。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔感性地說，現在和洪詩、米奇不只都有了相愛的另一半，還即將一起迎接新生命，「上次才聊著，沒想到就『一語成真』，能和好姐妹一起懷孕，真的是很幸運很幸福的事。」洪詩得知後也直呼好神奇，米奇同樣驚訝地說：「沒想到真的成真了！」

▲洪詩和米奇都沒料到小時候的約定會成真。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔和洪詩目前都剛懷上二胎，米奇則即將成為新手媽媽，她也特別向好友獻上祝福：「米奇初為人母，在近期將誕下可愛的混血寶寶，我們一起祝福米奇順產好嗎？」溫馨言語展現三人之間的深厚情誼。

玉兔IG全文：

Yes 我們洪玉米一起懷孕了

以前在節目單元「美眉調查局」

主題是調查你覺得誰會《孤獨終老》or《孤老終身》

當名字被寫在白板上的時候

腦子裡就會自己有孤苦無依

落葉飄過的畫面

（少女的想像力總是豐富）

現在

我們都有相愛的另一半了

上次才聊著

沒想到就「一語成真」

能和好姐妹一起懷孕

真的是很幸運很幸福的事

我和洪詩晉升爲二寶媽

米奇初為人母

在近期將誕下可愛的混血寶寶

我們一起祝福米奇順產好嗎？

Woo woo woo

#我愛黑澀會上課囉

#友誼永遠不打烊

#一起懷孕