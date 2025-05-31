夏嘉璐曝首場模擬賽險溺水　世壯運硬頭皮上竟奪金牌

記者葉文正／台北報導

TVBS主播夏嘉璐平時熱衷於鐵人三項運動，今年更進一步挑戰雙北世壯運水球項目，與三鐵訓練團夥伴攜手出征，初試啼聲就勇奪金牌。TVBS Podcast節目《新聞幕後》，夏嘉璐與即將加入主持群的體育主播藍于洺，一同分享參賽點滴。節目中，她特別提及隊伍中備受矚目的台北101董事長賈永婕，見她才剛完成美國大聯盟的開球儀式，隔天便馬不停蹄地投入比賽，全力以赴的拼搏精神，令夏嘉璐深感敬佩。

▲夏嘉璐與即將加入《新聞幕後》主持群的體育主播藍于洺，一同分享參加世壯運點滴。（圖／TVBS）

回憶起當初參賽的契機，夏嘉璐分享，是平時一起練習游泳的好友突然靈機一動：「想玩點不一樣的」，便號召大家一起挑戰世壯運。經過一番討論與研究後，大家發現水球在台灣相對冷門，參賽隊伍稀少，或許是一次難得的嘗試機會。原本夏嘉璐還在猶豫是否要報名，沒想到這位熱血的朋友，展現驚人行動力，頻頻追問：「報名了沒？報名費繳了沒？」在一波波熱情的「揪團攻勢」下，夏嘉璐終於下定決心，點頭答應加入球隊。

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▲夏嘉璐與即將加入《新聞幕後》主持群的體育主播藍于洺，一同分享參加世壯運點滴。（圖／TVBS）



正式開始訓練後，夏嘉璐才猛然發現：「水球的挑戰性遠比想像中困難！」尤其第一次模擬賽，簡直是經歷了一場震撼教育。只要對手一靠近，她就莫名緊張，「想追球卻總是追不到，整場比賽下來喘得像過度換氣，身體也因為太緊繃而僵硬」，甚至一度覺得自己快要沉下去。

奪下金牌後，她第一個念頭竟是：「我活下來了！」賽前連教練都擔心她們可能需要被救援，如今全隊順利完成比賽，大家都是滿滿成就感。尤其戰勝50+隊那場，更是讓她們欣喜若狂。夏嘉璐也在臉書分享新聞連結，搞笑發文說：「媽！我上新聞啦！」也因為親身體會水球的艱難後，她對同樣身為隊友、平時忙碌以致練習有限的賈永婕，能在最後一場比賽中無所畏懼地跳下水奮戰，感到由衷敬佩。



由於這次水球報名隊伍，每個組別都只有一隊，意外變成友誼賽性質，但夏嘉璐強調，參賽隊伍其實各有特色，像是30+隊由救生員與游泳教練組成，戰力非常強勁，兩戰全勝，自己的40+隊，大多是三鐵選手組成，成績1勝1敗，而50+隊則是北一女校友隊，兩戰皆墨，因此夏嘉璐也打趣說：「最後勝負的確也跟年齡是直接相關。」



夏嘉璐進一步分享，賽後三隊舉辦了聯合慶功宴，閒聊時才意外得知，原來30+隊隊長早已叮囑隊員：「如果對方真的累了，就讓她們靠一下沒關係。」但其實自己也早有心理準備，而且對方多是專業救生員，救人已成為下意識的反應，與30+對戰就像自帶保命機制一樣，夏嘉璐笑說：「對戰的時候，如果真的覺得快要溺水的時候，他們就會來救我們，」



和過去參加的鐵人三項相比，夏嘉璐認為，水球屬於團隊運動，彼此之間的合作與支持格外重要，所以有種並肩奮鬥的感覺，隊友進球都像自己得分一樣開心，並笑說：「難怪男生這麼愛打籃球！」這次參賽世壯運，不僅刷新了她的運動經驗，更留下難忘的回憶。