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IU喬裝現投票所選總統！「外套花紋有亮點」機智化解政治危機　認證照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓前總統尹錫悅已遭罷免，近期該國民開啟第21屆總統大選，只是介於敏感期，藝人不論是服裝穿著的顏色、手上比的數字都會遭到有心人士曲解意思，明星們人人自危，連比YA的拍照手勢都很克制。就在一陣獵巫時期，「國民天后」IU近日在粉絲平台貼出前往投票所投票的認證照，以身作則呼籲國民利益，身上的穿著更是被讚爆，聰明化解政治危機。

▲▼ ▲▼IU喬裝現投票所選總統！「外套花紋有亮點」機智化解政治危機　認證照曝光。（圖／翻攝自Nate、IU IG）

▼▲IU低調現身投票所，外套格紋化解政治危機。（圖／翻攝自Nate、IU IG）

▲▼ ▲▼IU喬裝現投票所選總統！「外套花紋有亮點」機智化解政治危機　認證照曝光。（圖／翻攝自Nate、IU IG）

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南韓第21屆總統大選近日在韓提前投票，藝人們紛紛出面呼籲去投票，就連IU也不例外。她以身作則於30日曬出站在投票所前的認證照，低調戴著漁夫帽、口罩，文內寫著「我昨天去提前投票了，聽說事前投票到今天6點。」

值得一提的是，IU的自拍照裡並未出現任何手勢，甚至連服裝都是黑灰色相間的格紋襯衫，機智地避開一切與政治相關的揣測，同時做到呼籲大眾投票的效果，獲得韓媒稱讚「格紋襯衫斷絕政治色彩爭議」。

▲▲j-hope也有貼出投票認證照。（圖／翻攝自Nate）

▲j-hope也有貼出投票認證照。（圖／翻攝自Nate）

除了IU呼籲投票外，天團BTS（防彈少年團）成員j-hope也有在社群平台曬出前往玉水洞居民服務中心事前投票的認證照，他同樣避開任何政治敏感穿著要素，以全身黑的打扮現身，手上也沒有比任何手勢，完成國民投票義務。

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