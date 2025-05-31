《王冠》56歲女星罹罕癌「遭誤診4年」！認癌細胞已擴散：永遠無法康復

記者黃皓瑋／綜合報導

56歲的英國女星奧莉薇亞威廉絲（Olivia Williams），曾演出《名媛教育》、《獵殺幽靈寫手》等多部電影，近年則在影集《王冠》中，飾演現任英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）。2018年確診罕見胰臟腫瘤的她，近期受訪大談罹癌經歷，自曝被誤診長達4年的時間，等到發現時癌細胞已經擴散。

▲奧莉薇亞威廉絲2018年確診罕癌。（圖／達志影像）



奧莉維亞威廉絲2018年確診罕見的「血管活性腸肽瘤（VIPoma）」，至今仍在治療當中。近期她接受《泰晤士報》訪問，分享確診罹癌的過程，她透露自己過去長年受疲勞、慢性腹瀉、四肢疼痛等症狀所苦，為此她曾經在4年間，向10位不同的醫師求診，獲得的診斷也不盡相同。

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▲奧莉薇亞威廉絲（前排左）在《王冠》中飾演卡蜜拉王后。（圖／翻攝自Facebook／Netflix ）



奧莉維亞威廉絲透露，她的這些症狀曾陸續被診斷為更年期前期、狼瘡、腸躁症等，直到後來1位醫師發現她其實罹患了罕見癌症，才緊急動手術治療。不過奧莉維亞威廉絲坦言，她確診時癌細胞已經擴散到了肝臟，如今的她只能透過定期檢查，在癌細胞出現轉移、復發時接受治療，與癌症和平共處。

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