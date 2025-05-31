邊荷律突曝「沒胃口沒吃飯」！　深夜急道歉：沒能展現好的一面

記者黃皓瑋／綜合報導

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律（변하율）來台1年多，憑藉甜美外表與活潑性格累積大批粉絲。經常透過社群平台分享美食的她，昨（30日）深夜卻突然發文自曝「沒有胃口、沒吃飯」，還為自己當天沒能展現好的一面給球迷看而道歉。

▲喜愛美食的邊荷律突然自曝沒有胃口。（圖／翻攝自IG／yuling34）



中信兄弟昨日晚間在台中洲際棒球場以6:4擊敗味全龍，讓邊荷律在Threads發文開心表示「非常非常幸福」。不過她也坦言自己當晚因為沒有胃口，所以沒有吃晚餐，直呼：「我沒有胃口是一件很嚴重的事情。」至於沒有胃口的原因，則是和蟲子有關。

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▲邊荷律向球迷道歉。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



原來昨晚洲際棒球場出現了大量白蟻，讓害怕蟲的邊荷律嚇得不輕，她也為此自責向球迷道歉：「不顧一切只想給大家展現充滿活力的樣子，但是今天因為蟲子沒能給大家展現好的一面，真的很抱歉。」不過她也喊話要戰勝自己害怕蟲的問題：「明年我會努力用我的火拳來抓蟲子的。」

貼文一出引來大批網友安慰：「荷律沒胃口真的好嚴重」、「可以噴防蚊液看看」、「蟲蟲超噁心，絕對不是你的問題」、「你已經很棒表現很好了」。隊友希希則搞笑留言「那些蟲子是你的寵物嗎」，讓邊荷律驚嚇直呼「不是啊！！！！！」

▼邊荷律Threads貼文。（Threads／yuling34）

