香港視后嫁豪門突傳「破產」！火速發律師聲明：本人無任何債務

記者劉宛欣／綜合報導

37歲的香港女星林夏薇曾獲得視后獎座肯定，也因豪門婚姻備受矚目。她不僅是富二代林峯的堂妹，2015年更嫁給身家超過20億港幣（約新台幣76億元）的金融才子莫贊生，婚後常在社群曬出豪宅、奢華生活照，令人稱羨。不過30日卻傳出震撼消息，她遭公司提告並被申請破產，對此，她於晚間透過律師發出了聲明。

▲林夏薇傳出被公司申請破產。（圖／翻攝自林夏薇Instagram）



根據港媒《香港01》報導，林夏薇於30日透過律師發出正式聲明，首次對外回應破產傳聞。律師強調：「本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。」律師也補充，目前案件已進入司法程序，為免影響進度，暫不便透露更多細節，但感謝社會大眾與媒體的關心。

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▲林夏薇透過律師發出聲明。（圖／翻攝自林夏薇Instagram）

聲明最後也呼籲外界「敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導」，希望大眾勿隨意揣測案件內情，以免造成當事人進一步困擾或聲譽損害。至於這起豪門少奶奶捲入破產案的風波後續如何發展，仍有待8月的庭審結果進一步釐清。

林夏薇出生於廈門，是林峯的堂妹，4歲來香港，9歲回大陸就讀，16歲赴北京考取中央戲劇學院，與大陸男星陳曉是同學，畢業後到香港踏入演藝圈。她2021年憑電視劇《七公主》擊敗大熱作品《星空下的仁醫》的鍾嘉欣，首度奪得視后殊榮。

以下為聲明內文：

本行現受林夏薇女士(本所當事人)委託，特此就近日有關其於案件編號 HCB 4181/2025 的破產呈請，作出如下嚴正聲明：

本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。

鑑於案件已進入司法程序，為免影響相關法律進程，本行不便公開討論案情細節。惟本所當事人對社會各界的關心與傳媒朋友的關注，謹此致以衷心感謝。

敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導，以免對本所當事人造成進一 步不必要的困擾或損害。