老公身家20億！香港貴婦女星林夏薇「突被申請破產」常炫富曬豪宅

記者陳芊秀／綜合報導

37歲香港視后林夏薇30日驚爆被提告法院申請破產。她的堂哥是富二代出身的林峯，2015年嫁給金融財子莫贊生，老公身家高達20億港幣（約台幣76億元），婚後恩愛並時常大曬豪宅生活，突然傳出破產令外界錯愕！

▲香港視后林夏薇嫁豪門近10年，驚爆被申請破產。（圖／翻攝自IG）

據《香港01》報導，林夏薇被一家公司向高等法院提訴申請破產，案件將於8月26日下午在高院提審。而申請破產人是Jadespring Limited，被申請破產的人其名字是林夏薇，地址在山頂Mount Austin，與她地址相符合。

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林夏薇出生於廈門，是李峯的堂妹，4歲來香港，9歲回大陸就讀，16歲赴北京考取中央戲劇學院，與大陸男星陳曉是同學，畢業後到香港踏入演藝圈。她2021年憑電視劇《七公主》擊敗大熱作品《星空下的仁醫》的鍾嘉欣，首度奪得視后殊榮。

▲林夏薇2021年奪視后寶座。（圖／翻攝自IG）

同時林夏薇的豪門婚姻也備受矚目。她2015年與年長16歲圈外金融才子莫贊生低調結婚，加上男方家產號稱20億，從此被封為「20億少奶奶」。她婚後生活富足，時常分享山頂豪宅的奢華生活，去年開設鑽石公司，吸引許多圈中好友支持，更豪邁送給每位到場賓客半卡鑽石當作禮物。

▲林夏薇曾拍片曬山頂豪宅。（圖／翻攝自網路）

林夏薇最近一次公開亮相是在5日前，她前去紅館支持堂哥林峯的演唱會，穿著深V黑色洋裝，搭配名錶和愛馬仕包包。加上她3天前還分享了搭乘飛機商務艙的照片，身邊放著CHANEL包包，一舉一動都難掩豪奢作風，如今卻突然傳出被申請破產的消息，格外令人震驚。

▲林夏薇5天前去堂哥林峯演唱會，背愛馬仕包包。（圖／翻攝自IG）

▲林夏薇3天前搭飛機商務艙，身旁是CHANEL包包。（圖／翻攝自IG）