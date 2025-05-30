青峰當眾抓包偷拍：立刻刪掉　親揭不唱大巨蛋原因！

記者蔡琛儀／東京報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡演於昨（29日）首次攻上日本武道館，也是他們成團20週年的最後一夜，昨晚對團員而言意義非凡，他們在一年前的29日申請場地，沒想到一年後的同一天登上武道館，夢想成真。

▲蘇打綠昨晚首度登場東京武道館開唱。（圖／緒風提供）

由於武道館演出有諸多限制，就連事前申請還需要寫報告、做簡報，寫下10個為什麼要在武道館開唱的理由，這次蘇打綠更挑戰當地極限，將完整製作如滿載LED、燈光音響等全部搬進場內，讓場館方直呼：「很久沒遇過這麼大的挑戰。」團員家凱也打趣笑說當作是「第一次，也是最後一次」，他們更超時演出壓線下台，青峰笑說，他們都很遵守每個場館的規定，就怕被驅逐出境。

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蘇打綠演唱會出了名的禁止拍照、錄音、錄影、直播，這次巡演還特別製作限定手機袋給每位觀眾，希望大家入座後將手機放入手機袋中收妥。但青峰昨晚在演出尾聲，卻還是兩度邊唱邊抓包2樓有觀眾偷拍，相當嚴肅的請對方刪掉照片，也請旁邊的人一起監督偷拍者。

會後他透露自己雖只有125度近視，但每次開唱還是會戴上隱形眼鏡，讓他能夠更清楚的看台下觀眾，加上日本武道館場館設計與觀眾席距離頗近，青峰笑說，所以自己還是喜歡不要離觀眾太遠的場地，開玩笑表示這樣才方便「看」著大家，

不過先前蘇打綠被問到大巨蛋相關問題，一直都抱持著沒興趣的態度，昨天青峰又自曝喜歡距離近一點的場地，但大巨蛋座位與主舞台距離頗遠，似乎也說明了他對大巨蛋一直興趣缺缺的原因。