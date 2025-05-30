中島美嘉曝與金在中獨處喝酒「遭偷拍威脅」！揭2人關係：把我當阿姨

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓歌手金在中活躍於韓日2地，與不少日本藝人都有交情。近期日本女星中島美嘉以好友的身份，到他的YouTube頻道《Jae friends》作客，分享2人的私下互動，金在中也爆料曾與對方在深夜相約喝酒，卻遭認為2人關係不單純的狗仔偷拍、威脅。

▲中島美嘉與金在中有多年交情。（圖／翻攝自IG／mikanakashima_official、jj_1986_jj）



中島美嘉透露，她與金在中是因為音樂節目而認識，雖然10幾年前就曾一起參加酒席，但會私下約見面則是較近期的事。她也笑稱金在中把她「當成鄰家阿姨」，會在晚上10點打視訊電話給她，問她「現在在幹嘛」、「大家要去喝酒妳要不要去」。金在中則笑稱因為2人是相處起來很舒適的朋友，有時在日本工作結束後，與工作人員私下喝酒時會約她見一面。

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▲中島美嘉、金在中曾私下相約喝酒被偷拍。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）



金在中也透露，他與中島美嘉曾在節目結束後，一起去酒吧喝酒，而且從深夜一連喝好幾個小時直到早上，不料2人的私下聚會被狗仔發現，拍下他們離開酒吧時的畫面，還威脅要將照片公開，不過2人因為真的是朋友關係，所以也大方表示「那就公開啊」。回憶起這段往事，中島美嘉笑稱「（公開的話）反而感覺滿有趣的」，金在中則不忘幽默喊話：「無論什麼時候都歡迎（公開照片）。」