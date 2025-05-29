古天樂頸部受傷三年「痛到無法入睡」　心酸吐：嚴重到要吃嗎啡藥

記者蕭采薇／綜合報導

香港男神古天樂拍戲敬業，他透露，演員工作做久了，也曾因身體受傷而難過很久，「我早幾年頸部就有問題，痛了三年，曾經嚴重到要吃嗎啡藥才能睡覺，生活完成受到困擾，我很清楚被傷痛影響的感受，會讓人情緒很低落，因為太痛而很多事情做不到，一些很簡單的動作可能都無法做。」

▲古天樂在《送院途中》中扮演救護隊員，也是帶著女兒的單親家長。（圖／華映提供）



古天樂在《送院途中》中扮演救護隊員，經常為了工作弄得一身傷，救人時，連跑步都有問題，甚至連想要移民做體檢都無法過關。現實中他曾深受頸部受傷庫擾，不過目前已經治好了，拍動作場面也不會有大問題，「幸好我治療好了，不然整個樣子會很憔悴，但那段時間的痛，真的會讓我更沉默，痛到無法說話啊！」

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古天樂在《送院途中》也是帶著女兒的單親家長，父女感情深厚，與小童星蘇悅弦有不少對手戲，他透露之前在《明日戰記》中，蘇悅弦也是演他的女兒，小女孩對他充滿好奇心，「有一天，她突然跑來問我為什麼都不說話，我告訴她自己拍戲時是不太說話的，我也不知道為什麼，多年來一直是這樣。」

▲《送院途中》古天樂與蘇悅弦演出父女。（圖／華映提供）

蘇悅弦覺得他有點奇怪，古天樂不想讓她覺得自己臭臉，有時間便開始找她聊聊天，沒想到她居然問他說：「你是不是外星人啊？」天真的童言童語逗得古天樂大笑承認：「是呀！我就是外星人。」

▲《送院途中》古天樂飾演救護員。（圖／華映提供）



古天樂大讚蘇悅弦年紀雖小，但演技很出色，「無論這場戲有多少的台詞，她都可以記起來，而且還知道自己要做什麼、要怎麼演，這是很困難的事。她沒有太多演出經驗，再加上現場很多的陌生人看著她，所以我覺得她是天生的演員。」而他坦言自己很喜歡小朋友，「以前有同事帶小孩一起來吃飯，我眼睛會不停看著他們，覺得他們很可愛，可是我不太會和小朋友溝通。」

▲《送院途中》游學修。（圖／華映提供）

電影中古天樂和新生代演員游學修也有不少對手戲，游學修透露四年前的自己很心急，拍攝時常常和古天樂討論演出講到不開心，甚至會起爭執，「我和角色不一樣，片中人物是為了想升職而很會做人，我就差了些，沒有那麼圓滑，我有點衝動，會得罪人。」但古天樂則表示游學修幾年磨練下來，已經改變很多，演技進步，個性也不再麼衝了，《送院途中》將於5月29日上映。