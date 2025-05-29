中山美穗巨額遺產「21歲兒放棄繼承」　大筆財富將給斷絕往來的媽

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗去年（2024）12月在家中猝逝，噩耗震驚海內外，近日再傳出生前留下巨額遺產，但是唯一親生兒子無意繼承的消息。她與作家前夫辻仁成之間有一個兒子，現年21歲，孩子與前夫長年居住法國巴黎。

▲中山美穗傳留下巨額遺產，唯一親生兒子放棄繼承。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

據日媒《女性自身》報導，中山美穗的友人向媒體爆料，其住在巴黎的兒子似乎已經放棄了財產繼承權。她與辻仁成離婚後，兒子與前夫一起生活並且已經斷絕與她來往，也無意繼承遺產。不過在遺體火化前，負責葬禮的胞妹中山忍強烈盼望下，孩子曾回日本與母親見「最後一面」。

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法界人士分析，以中山美穗的情況，如果做為繼承人的長子放棄繼承，那麼所有遺產將由她的母親繼承。據悉，她的媽媽也有出席葬禮，並當場淚崩，但友人透露「其實中山美穗與中山忍，都和母親長期處於疏遠的關係」。

根據中山美穗的著作《因為有一個溫柔的錯誤》提及，她的親生母親在生下妹妹忍後，便與生父分開，姊妹倆一度被寄養在親戚或奶奶家，當年決定進演藝圈，就是因為「想為媽媽蓋一棟房子」。她曾設立個人公司，管理權全交給母親，但2002年與辻仁成結婚、移居巴黎後，與媽媽的關係出現裂痕。

母女關係生變，原因是中山美穗發現，公司的餘額越來越少，於是決定不再將資金管理交由母親，2012年關閉該公司，又成立新公司並擔任公司代表，胞妹中山忍擔任董事，從此與媽媽斷絕往來。

有關中山美穗的遺產有多少？友人透露，她生前住在友人位於東京的公寓，因為對房地產投資並不感興趣，因此幾乎沒有土地等固定資產，具體來說遺產是一些存款、珠寶、手錶等貴重物品，以及舞台裝衣服等。此外，她曾擔任過歌詞創作，歌曲的年收入可能達數百萬日幣。

如今中山美穗的遺產，將可能由生前已經斷絕往來的生母繼承，對於痛失姊姊的中山忍來說，心情相當殘酷又複雜。