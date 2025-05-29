「宮鬥劇鼻祖」成絕響！香港視后宣布震撼彈　親揭拒演原因

記者黃庠棻／台北報導

近年宮鬥劇熱度不減，每到連假期間許多人會開啟「追劇馬拉松」成為一種休假儀式感，提及「宮鬥劇始祖」絕對是非香港《金枝慾孽》莫屬，當年紅遍大街小巷的神劇至今仍被津津樂道，由四位資深港星張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯主演，是香港史上最多視后參演的港劇，飾演貴妃「如玥」的鄧萃雯更因此聲名大噪，被觀眾封為「視壇天后」深植人心。

▲「宮鬥劇始祖」神劇《金枝慾孽》是香港史上最多視后參演的港劇作品。（圖／年代MUCH台提供）

但近年鄧萃雯卻在專訪中表態「不喜歡拍宮鬥劇」，未來也不再接宮鬥型態劇本，一番言論引發粉絲熱議，直呼想見鄧萃雯再穿古裝飆戲恐已成絕響，《金枝慾孽》系列成為她最後一部宮鬥作品。



鄧萃雯在2009年憑藉《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》連續二次奪下「視后」寶座，成香港首位「連莊」視后的女演員，但鄧萃雯近年接受專訪時，卻拋出震撼彈表態「並不喜歡拍宮鬥劇」，自曝後續拒絕原因「我覺得在宮鬥戲裡並不開心，因為自己不喜歡鬥爭」。

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▲鄧萃雯因飾演「如玥」而聲名大噪，被觀眾封為「視壇天后」深植人心。（圖／年代MUCH台提供）

不僅如此，鄧萃雯直言只要看到播出內心都會感到無比沉悶，所以2013年《金枝慾孽2》成為她在香港拍攝的最後一部宮鬥劇作品，未來不再接受宮鬥劇邀約，若想看鄧萃雯穿古裝飆戲恐成絕響，讓大批死忠粉絲感到惋惜，難過直呼「看一次少一次」，可見經典神劇在大家心中占有不可替代的地位。



鄧萃雯「拒演宮鬥劇」這番話，讓人聯想2004年《萬千星輝頒獎典禮》中與黎姿奪后之敗不合的傳言，當年鄧萃雯在《金枝慾孽》中飾演「如玥」一角，完美詮釋貴妃尖酸刻薄卻又命運多舛的心境，與黎姿和佘詩曼勾心鬥角橋段成為大家難以忘懷的經典。

▲鄧萃雯因飾演「如玥」而聲名大噪，被觀眾封為「視壇天后」深植人心。（圖／年代MUCH台提供）

許多觀眾斷言「最佳女主角」必定是鄧萃雯拿下，未料最終竟敗給「玉瑩小主」黎姿，這結果引來大批粉絲不滿，讓鄧萃雯與黎姿不合傳聞更加甚囂塵上。這次意外落馬讓鄧萃雯久久無法釋懷，儘管懷抱最後希望接演《金枝慾孽２》，竟然連提名都沒有，這才讓她下定決心離開香港，將演藝事業轉往中國發展。



經典神劇《金枝慾孽》拍攝成本耗資千萬，在當年是極罕見砸重金完成的作品，劇情屢屢映襯辦公室文化，「鬥到心坎兒裡」的故事線引發觀眾高度共鳴，首集播出就創下32點高收視，最終大結局衝破41點，創下當年周六晚間港劇收視率紀錄寶座，還奪下年度最佳電視節目第三名，成為至今無可取代的「宮鬥始祖」神劇，5/29（四）起敬請鎖定每週一至週五晚間10點年代MUCH台、晚間8點MOD壹綜合台的《金枝慾孽》。