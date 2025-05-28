張艾嘉力捧新人女演員！　她一聽「跟許光漢拍電影」當場嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

2025年度必看舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》將於8月30、31日於台北PLAYground空總劇場限量三場開演。由果實文教基金會創辦人、金馬影后張艾嘉與舞台劇導演林奕華攜手合作。

▲張艾嘉出席《梁祝的繼承者們之自畫像》開賣記者會。（圖／果實文教基金會提供）

花了一年的時間，耗資千萬，精心設計編排的《梁祝的繼承者們之自畫像》，18位果實演員呈現不只是一場演出，而是12個月自我探索的過程。甫開賣即熱銷一半，現場獨家特設「經典前排席」、「舞台環繞席」、「遊走體驗席」三款觀眾席次，絕佳沉浸互動體驗，讓每位觀眾充分感受作品的強大能量。



果實文教基金會由張艾嘉於1988年創立，深耕藝術教育超過三十年，致力透過藝術啟發青少年改變自我。自2009年起，每年舉辦為期一週的藝術創作營，以戲劇、音樂、影像、寫作等多元形式，已培育逾600名青年創作者。

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▲張艾嘉出席《梁祝的繼承者們之自畫像》開賣記者會。（圖／果實文教基金會提供）

金馬影后暨果實文教基金會創辦人張艾嘉在《梁祝的繼承者們之自畫像》開賣記者會上分享自己在演藝圈超過50年，參與過100多部作品，坦言遇到林奕華導演是唯一不停學習、創新、用功而且令自己很敬佩到底的導演。

張艾嘉表示自己一直向林奕華導演學習新的事物，也很好奇，如果能邀請林奕華導演到台灣，帶著果實的孩子們一起，會做出甚麼樣的梁祝。林奕華導演提到「《梁祝》對我來說太個人了，裡面很多都是自己的成長片段，透過這次的徵選，看到每位學員獨特的特質，每位學員就像種子一樣，種子都會長成果實，果實又會長出種子，每個學員都是天選之人，每個天選之人都可以創造選擇，當初就是希望在這故事裡感受到選擇的力量。」

▲張艾嘉、林奕華出席《梁祝的繼承者們之自畫像》開賣記者會。（圖／果實文教基金會提供）

18位徵選自全華語地區的青少年果實成員，在一年的時間接受舞蹈身體工作坊、戲劇工作坊與音樂歌唱工作坊培訓，由參與《梁祝》原創的港台兩地頂尖藝術家親自帶領，包括舞蹈家伍宇烈、林薇薇，金曲音樂製作人陳建騏，知名創作與歌唱指導黃建為，並由專業表演指導時一修進行整體戲劇訓練，將在台上以最真摯的情感震撼觀眾。

演員們現場演唱劇中重要歌曲〈自畫像〉，由曾為梁靜茹、劉若英、郭靜作曲的知名音樂人阿超鋼琴伴奏，真摯歌聲感動全場，唱出青春最真實的內心獨白。

此外，資深果實成員、劇場演員古峰，以及來自香港並參與張艾嘉監製新片《他年她日》的韓佩瑤，也分享從果實一路成長、再次踏上舞台的心情與故事。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

韓佩瑤說「這次回歸果實距離上次已有五年，視為一次全新的開始，由過去的看向別人轉變成為看向自己，此外，在果實能以最真實、放鬆的狀態表達情緒和想法，不用擔心外界的評價，感受到極大的自在和溫柔，認為這些溫柔和包容的力量讓人願意回來。」

事實上，韓佩瑤過去在果實多年，近期與許光漢合作的電影《他年她日》即將上映，她也回憶張艾嘉力薦自己演出的過程，坦言當時聽到導演說了一句「等等許光漢會過來」，她一臉震驚「許光漢？是我知道的那個許光漢嗎？」當下才得知自己將與許光漢一起拍電影，反應相當真實、可愛。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

古峰也分享「心情其實很緊張，經歷了果實的洗禮，感受到表演、唱歌、作曲等創作行為如同呼吸般自然，靈感常在日常生活中突然出現，這次回歸果實帶來更多的安全感和自由感，能放下外界評價的壓力，全心投入藝術創作，感謝果實這個充滿愛的地方，讓自己可以毫無保留的創作，實現對藝術的想像。」

《梁祝的繼承者們之自畫像》將於2025年8月30日至31日，在PLAYground空總劇場進行三場正式售票演出，現正於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統全面開賣。想搶沉浸式首排，就趁現在！走進劇場，讓身體與故事共振，重新認識自己。