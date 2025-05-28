男閨蜜IG遭洗版喊冤「沒花過家寧的錢」　反控：我還要借錢給她

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧分手後撕破臉，雙方先後指控對方感情不忠，各說各話引發外界關注。其中，Andy在昨（27）日發布的影片中指控家寧和男閨蜜過從甚密，對方身份被起底，是網紅范成章。為此，范成章已在IG發文切割家寧，貼文曝光後湧入大批網友洗版，事後他也現身回覆部分網友的質疑留言，澄清自己沒花過家寧的錢，甚至還借錢給對方。

▲家寧、范成章以前曾一起出國。（圖／翻攝自Instagram）

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透過范成章IG最新貼文底下的留言可見到，有網友好奇問他：「你有花過她（指家寧）的錢嗎？或是她有買過什麼昂貴的精品給你嗎？」對此，范成章直接回應澄清，強調自己「沒！我還要借錢給她欸笑死！」語氣中透露著些許的無奈，同時也補充，兩人還是朋友時，自己從未收過對方送的禮物，並自嘲如果未來要找對象，「我眼光蠻高的喔！」

▲范成章沒花過家寧的錢。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

面對曾和家寧一起出國的細節，范成章解釋，「每次旅行都還有其他人同行，不是只有跟我」，並強調兩人不同房，駁斥外界對他們私下關係的揣測。他更表示，自己從未與家寧出國玩到一個月，「記得她都有先離開。」對於相關爭議持續延燒，范成章在留言區回覆網友：「你要我道歉我就道歉，不好意思浪費社會資源了。」

▲范成章沒收過家寧送的禮物。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

事實上，范成章在最新貼文中有感而發表示「友情真的很奇妙，會隨著時間悄悄改變。有些人越走越近，有些人則漸漸走遠。」談到與家寧一起出國的經歷，范成章澄清當時多以工作為主，彼此皆有團隊陪伴，所有開銷也都各自處理。至於過去曾被外界揣測的三人關係，他則表示之前就曾對外解釋大家只是朋友，同時也坦承，因無法接受某些很逼的心靈成長課程，才會逐漸淡出對方的生活圈。

▲范成章回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）