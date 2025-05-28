《苦盡柑來》劇組爆醜聞！　逼臨演「冬天禁穿內搭＋強制剃髮」

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《苦盡柑來遇見你》近日捲入拍攝現場勞動環境惡劣的爭議，有自稱參與過拍攝的網友在X（舊稱推特）爆料，指控劇組對臨時演員與工作人員進行種種不當對待，包括嚴寒環境下的低配設施、強迫剃髮、節省經費到極致的製作方式等，引起韓網廣泛關注與撻伐。

▲《苦盡柑來遇見你》今年播出後大受好評。（圖／翻攝自NAVER）



一名網友26日在X分享拍攝現場離譜事件：「有人在借來的巴士上用五金行買來的噴漆進行噴模，被抓包後竟回說『噴漆去漬劑擦掉就好了』，最後被罵得狗血淋頭。」並在爆料後指這就是在說《苦盡柑來遇見你》。

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另一名網友5月27日轉發後指出，《苦盡柑來遇見你》在臨演圈中早已惡名昭彰，「是大家避之唯恐不及的排班」，甚至出現「強制剪髮」的情況。儘管該劇是知名串流平台出資的原創作品，但他直言：「完全沒有提供基本支援，除了主要演員外，對其他出現者根本不願花錢，是一個斤斤計較成本的製作團隊。」

該名網友詳細描述拍攝現場的艱困情況：「寒冬中讓年長演員在戶外久候、飢腸轆轆也無茶水桌與便當車，只能自己到餐廳隨便吃一吃，還限制30分鐘內吃完。」服裝部門也遭點名，「給的冬裝超薄，還禁止穿內搭，理由是會破壞剪裁線條」，連保暖內衣都被列為禁物，他氣憤表示：「誰會去看背景演員穿什麼？這根本是在當奴隸使喚！」

其中一段令人震驚的情節指出，有天大雪紛飛，眾人苦等拍攝時竟沒能取暖，還是某位現場演員看不下去，主動將大家帶到暖爐旁，才讓情況略為改善。此外，劇組以「假髮太難戴」為由，竟選擇直接要求臨時演員剃頭，引發爆料者強烈不滿：「完全沒有變通空間，不知道在省什麼錢。」

針對相關爆料內容，劇組於5月28日回應《日刊體育》，表示：「目前正在確認當時的實際狀況與事實關係。」