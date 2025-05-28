《哈利波特》影集三人幫亮相！　新版哈利、妙麗、榮恩確定人選出爐

記者蕭采薇／綜合報導

眾所期待的《哈利波特》影集，正式公布「三人幫」卡司，3位小演員包括飾演哈利波特（Harry Potter）的Dominic McLaughlin、飾演妙麗格蘭傑（Hermione Granger）的Arabella Stanton以及飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley）的Alastair Stout。

▲《哈利波特》影集，正式公布新版哈利、榮恩、妙麗「三人幫」卡司。（圖／HBO提供）



節目統籌與監製Francesca Gardiner與導演兼監製馬克梅羅德（Mark Mylod），表示：「我們很高興向大家宣布，我們找到了飾演哈利、妙麗和榮恩的人選。這三位獨特的演員擁有著令人驚豔的才華，我們非常期待讓全世界的觀眾見證他們在螢幕上碰撞出的魔法火花。感謝成千上萬前來試鏡的孩子們。非常榮幸能夠發掘如此多充滿潛力的年輕人才。」

當年飾演「三人幫」的丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森和魯伯特葛林特，在八集的《哈利波特》電影結束後，都累積了驚人的身價，也讓新版的《哈利波特》影集選角備受期待。對於新版人選，粉絲普遍認為很貼近原作，儘管妙麗選擇了擁有偏深膚色的小演員擔任，但其實在《哈利波特》衍生舞台劇《被詛咒的孩子》中，妙麗就是由非裔演員飾演。



原著作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）將擔任《哈利波特》影集監製，每一季都將把哈利波特帶給全新與既有的觀眾們，於全球支援 HBO Max 地區獨家上線，德國、義大利與英國等即將推出的市場亦可串流觀賞。經典原版電影仍可持續在世界各地觀賞。