《后宮歐買尬》播半年驚傳收攤！利菁手上節目又歸零…電視台回應

▲利菁和沈玉琳合作東森超視新節目《后宮歐買尬》，被爆出將在近日收攤。（圖／東森超視提供）

圖文／CTWANT

「麻辣天后」利菁睽違5年重回帶狀談話性節目主持行列，攜手和「荒謬大師」沈玉琳合作東森超視新節目《后宮歐買尬》，自2024年12月23日首播至今半年，一直深受觀眾喜愛，上周4歲以上有效收視約在0.11，表現依舊亮眼。不過據知情人士透露，叫好叫座的《后宮歐買尬》則因多方考量，節目將可能在近日收攤，利菁手上節目也將再度歸零。

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▲若《后宮歐買尬》收攤後，利菁手上節目再度歸零。（圖／本刊資料照／CTWANT提供）

利菁從購物天后轉戰主持界，接連主持《麻辣天后宮》、《麻辣天后傳》等節目，展現她言辭犀利、風格嗆辣的一面，交出漂亮的主持成績單。還曾以歌唱選秀節目《超級偶像》，拿下第43屆金鐘獎「歌唱節目主持人獎」，主持功力備受肯定。

▲利菁大學同學韓國瑜，曾探班《后宮歐買尬》。（圖／翻攝自利菁臉書／CTWANT提供）

一開播就話題不斷的《后宮歐買尬》，今年1月開放媒體探班，利菁受訪時談到鬼鬼未婚生女，突然提到謝金燕有相似狀況，還說自己知道其生父姓名，隨即脫口說出答案，震驚在場所有人，當下利菁驚覺失言，也向謝金燕道歉，「我心中永遠最正的電音女神，謝金燕，送上100000000000000個愛心，原諒我的失察之錯，我會回家唸佛經，因為抄佛經太累，愛你喔」。

▲曾被評論難搞，利菁發文傳遞正能量。（圖／翻攝自利菁臉書）

此外，2月還發生利菁因為身體突不適取消節目錄影，而《后宮歐買尬》傳出收攤消息後，節目也在上周首播時段突然穿插重播舊集數。而利菁也在社群發文，對於自己被別人評論「難搞」不以為意，此舉相當耐人尋味。

對於《后宮歐買尬》傳出停播消息，東森超視公關回應本刊表示：「節目目前都正常錄影和播出喔！」

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