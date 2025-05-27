樂天女孩「遭影射偷吃富商懷孕」　琳妲急上火線發聲：不是我

記者王靖淳／綜合報導

知名律師李怡貞最近上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，並透露該女孩是現役啦啦隊員，曾任或現為「樂天女孩」一員、曾和林襄同框，線索曝光後引發網友留言討論，甚至有人質疑該女孩是樂天女孩成員琳妲。為此，她今（27）日在IG限動無奈發聲了。

▲琳妲是樂天女孩人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

琳妲在IG限動曬出一張粉絲私訊她的截圖，對方稱自己在《11點熱炒店》YouTube底下留言看到不少人猜測，她是李怡貞在節目中爆料的對象，「請問是真的嗎？這一切都是真的嗎？如果沒有這件事，子虛烏有，請妳一定要證明自己的清白。」面對質疑的留言，琳妲無奈表示：「如果我有富商男友，我就不賣內褲內衣了，我要環遊世界！」

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▲琳妲發IG限動闢謠。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

至於律師李怡貞稱該女孩曾於限動PO出唱歌影片，拍攝地點遭抓包是富商和正宮住家廁所，後來懷孕吃流產藥墮胎，富商還貼心照顧幫忙坐月子等爆料，琳妲傻眼直呼：「我也沒時間坐月子，我都坐在錢櫃唱歌，廁所唱歌會吵到鄰居，畢竟我家是超過三十年的老公寓，隔音不是很好。」強調自己並非節目中的爆料對象，最後更補充：「我願望就是希望我閨蜜是富商，養我一輩子。」

▲▼琳妲發IG限動澄清自己不是小三。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

回顧整起爆料事件，律師李怡貞在《11點熱炒店》爆料某啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，甚至傳出已懷有身孕。當被問到該女孩的相關線索，李怡貞透露對方是長頭髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，曾和林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製。

▲琳妲在影片底下留言澄清自己不是小三。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）