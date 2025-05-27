楊小黎無預警「公開初戀男友」！　竟是全球知名人物

記者蔡琛儀／台北報導

吉卜力經典動畫《心之谷》即將於5月29日重返台灣大銀幕，中文配音員楊小黎今（27日）出席首映會，還cosplay片中女主角「月島雯」，穿上紅色蓬裙洋裝重現角色造型，她回憶當年13歲為片中女主角獻聲，是人生中第一次揣摩初戀心情，笑說：「天澤聖司是我的初戀男友！」當年甚至因為入戲太深，在錄音室爆哭。

▲楊小黎現身《心之谷》首映會。（圖／甲上娛樂提供）

楊小黎12歲為《魔女宅急便》配音，13歲接下《心之谷》，後來也為《兒時的點點滴滴》獻聲，是吉卜力御用童星級配音員。她坦言，當年雖然還沒談戀愛，卻要詮釋少女初戀的羞澀與掙扎，「有一場戲，雯追不上聖司，我邊配邊哭，眼淚是自然流下來的。」她說自己也像月島雯一樣，隨著故事成長，錄到最後真的有種「一夜長大」的感覺。

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楊小黎數度擔任《宮﨑駿動畫配樂》交響音樂會導聆人，對於音樂原本就情有獨鍾，談到理想型，她說：「我非常喜歡音樂，也特別喜歡會音樂的男孩子，我常說，希望未來的男友要會彈鋼琴，不然就是要會拉小提琴。」也笑認是受了「國民初戀」天澤聖司的影響。

▲楊小黎是《心之谷》女主角配音。（圖／甲上娛樂提供）

此外，她現在除了演戲、主持之外，也開始嘗試成為製作人，「當我再度追尋夢想，腦海裡就會浮現月島雯提筆寫作的那一刻，有點稚嫩，有點魯莽，但她的勇氣是非常珍貴與美麗的，現在我覺得自己好像也成為一個不錯的大人！」電影上映首週購票就能獲得限量「初戀悸動版香氛海報」，海報結合微型香氛膠囊印刷技術，輕輕摩擦就能聞到男女主角與胖貓阿月等角色的香味，更多詳情請見甲上娛樂官方粉專。