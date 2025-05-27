關穎替愛女辦生日趴「曾馨瑩也來了」！　貼肩同框合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星關穎2013年嫁給香港CEO朱志威，婚後育有1女2子，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG發文曬出一系列合照，開心分享替女兒辦10歲生日派對的過程，照片中還可看到鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲關穎幫女兒辦生日趴。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

透過關穎分享的合照可見到，她身穿粉色浴袍，頭上還搭配一條蝴蝶結髮帶，一旁的曾馨瑩則穿著白色鏤空針織上衣，兩人貼肩合影，對鏡頭露出親切笑容，展現私下好交情。談到替10歲女兒辦生日派對，關穎不禁在文中感嘆時光飛逝：「10年就這樣過了，也不知道時間都跑去哪兒了。」

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關穎表示，為控制人數，她也特別和女兒約法三章，限制只能邀請15位以內的朋友，「不然我的母難日，加上年初妳老爸的50大壽，我真的會過勞！」她更形容自己在這場派對就像控制狂，忙到隔天直接失聲，並透露現場安排多樣的手作活動，原本是打算讓小朋友玩到精疲力盡，結果反而累壞，「整到自己！」

▲曾馨瑩受邀參加關穎女兒的生日趴。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

除了向家人與親友表達感謝，關穎也特別感謝「所有小朋友偉大的媽媽們」，不論是提前抵達、全程參與、或未能到場的朋友，她都心懷感激，「在我心中妳們都有一個重要的位置，看到小朋友們開心我就放心。」最後，她還透露，女兒的貼心小要求是「除了阿公爸爸們，不能有男生。」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下祝福留言。