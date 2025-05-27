陳文茜罹癌「血糖飆高失去意識」送入ICU！　郝龍斌跨國急救援

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患第四期黑色素癌，正接受免疫療法治療。她近日在社群平台分享抗癌過程，透露因治療副作用導致血糖飆高至718，險些喪失意識並被送入加護病房（ICU）。遠在美國的好友、前台北市長郝龍斌得知消息後，緊急展開「跨國救援」，協助她度過危機。

▲陳文茜罹患第四期黑色素癌，正接受免疫療法治療。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜坦言，免疫療法的副作用令她飽受折磨，治療攻擊胰臟與肺部，形成囊腫，並需長期服用大量類固醇。這些藥物引發典型糖尿病症狀，包括全身燥熱，讓她頻繁吃剉冰、喝果汁解渴，結果某日清晨血糖飆升至718。醫師緊急施打三次胰島素後，血糖降至120，但卻因過低再度面臨送入ICU的危險。她回憶當時幾乎失去意識，情況極其危急。

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▲陳文茜血糖異常幾乎失去意識，準備送入ICU。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy's World News）

郝龍斌透過電視節目察覺陳文茜健康狀況不佳，隨即展開救援。他先聯繫助理，並在深夜請雲朗集團董事長協助製作純燕麥奶，隔日早晨送至醫院。然而，由於台灣當時無純燕麥奶供應，助理甚至向美國在台協會（AIT）求助，終於在早上九點半成功送達。郝龍斌擔心陳文茜血糖過高，特別要求幕僚全程監督她喝完這瓶燕麥奶。

▲郝龍斌（右）察覺陳文茜（左）健康狀況不佳後，立即展開救援。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News／郝龍斌）



陳文茜回憶這段經歷時，感性地表示，為了這瓶燕麥奶竟動員了如此多的人力與資源，既可笑又溫馨。她感慨地說：「它在我最脆弱的時刻，化身為幸福之花，讓我永生難忘。」並形容：「作為武器，它和我正虛弱的世界決鬥。一碗燕麥奶，彷彿我這一生倒影。」