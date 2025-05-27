Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！　拍片反擊掀人生黑暗時刻

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，家寧最近陸續在頻道發布2支新片，針對近期爭議，影片曝光後掀起不小討論，為此，Andy今（27）日上傳新片反擊了，喊話家寧：「講一點人話好不好？」

▲Andy拍片反擊家寧。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy強調，在與家寧分手前，眾量級頻道一直綁在他個人的Google AdSense帳戶上，他親自將每月營利轉入張媽媽與張爸爸的銀行帳戶。他表示，即使頻道創立初期曾短暫使用自己的帳戶收款，「但這不是應該的嗎？證明頻道是我創立的。」他指出，自公司成立後，銀行印章與帳本始終掌握在家寧的母親手中，外界若有疑慮，可翻閱他提供給法院的收益明細及正式判決書。

▲Andy要家寧講人話。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

談到家寧暗指挪用頻道營利，Andy表達不滿，認為此舉是在替張媽媽說話，「會不會太扯了？」他強調，自己從3月開始發布的影片，從未針對家寧，而是對群海公司與曾淑慧提出質疑。令他感到遺憾的是，自己在股東會被踢出公司時，家寧選擇沉默，未曾替他發聲。至於資金流向爭議，他反問家寧：「錢都在妳爸媽的帳戶裡，九年的期間，你會完全不知道嗎？講一點人話好不好！」

此外，Andy更指控張家長期掌控公司財務，期間有大量不法金流流向第三方，並要求對方應將帳本交予法院審查，「為何到現在，整家人都還在逃避現實呢？」他還表示，手機中仍保存家寧過去要他協助向其母親討個人額外大筆開銷的對話紀錄。他直言，對於大眾而言，「張家人所做所為就是犯法」，並呼籲對方正視問題並配合法院調查。

▲Andy和家寧分手後風波延燒。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

事實上，家寧在昨（26）日發布的影片中，回應眾量級頻道的帳本爭議、頻道密碼變更，以及指控Andy交往期間劈腿多女。她透露，在2024年4月以前，所有營利皆由Andy一人負責，綁定的Google AdSense帳號也是Andy的帳號，只有他擁有登入權限，「我從來沒有領取過任何眾量級的YouTube收益。」

家寧還爆料Andy交往時常消失，後來更親口對她承認，在交往期間曾和多位女性有情感及肉體上的不忠行為，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」她透露，Andy承諾不會對外提及兩人感情細節，並要她以「和平分手」向外界解釋，但事後卻多次拍影片消費兩人的感情，讓她相當受傷。如今Andy發布新片反擊，再度掀起外界關注及討論。