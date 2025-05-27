林心如零片酬客串台劇！秒答應演「瘋女人甩巴掌」導演親揭原因　

記者黃庠棻／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》將在6月8日首播，故事由周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）串起，三人從學生時期便是感情最要好的閨蜜。本劇今（27）日舉辦媒體日活動，導演與演員們一同現身分享拍戲的趣事。

▲王品澔、鍾欣凌、丁寧、孫淑媚出席《拜六禮拜》媒體日 。（圖／記者黃克翔攝）

《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、王品澔與導演杜政哲今（27）日出席媒體日活動，談到拍攝時的過程，現場笑聲不斷。其中，杜政哲導演在本劇第一集就找來林心如客串，飾演一位個性瘋癲的本土劇演員，他透露對方沒有過問太多劇情，一口答應演出。

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▲林心如一口答應客串《拜六禮拜》。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，杜政哲導演還透露林心如這一次客串，完全沒有拿演出酬勞，直呼「這就是交情、人情，我們是互相的，朋友就是情義相挺」，他強調這是兩人長久累積的默契，不過對方的戲份不多，大概拍了一個早上就結束，只是林心如必須講一大段流利台語，這是比較大的挑戰。

▲林心如一口答應客串《拜六禮拜》。（圖／記者黃克翔攝）

而林心如在《拜六禮拜》第一集飾演的本土劇女演員，與同樣飾演本土劇女星的孫淑媚有許多對手戲，兩人在片中有互甩巴掌的橋段。孫淑媚被問到是否擔心氣場壓不過林心如，她笑說「不會，只怕打歪、失手」，更分享自己其實是對方的粉絲，只是現場不敢流露出「迷妹身份」，也沒有特別跟偶像表白，只敢在講話的時候偷偷盯著對方的美貌。

▲孫淑媚透露自己是林心如的粉絲。（圖／記者黃克翔攝）