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田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

記者王靖淳／綜合報導

日本女星田中千繪當年憑著電影《海角七號》走紅，來台發展多年並在去年8月拿到永久居留證，平時會透過社群記錄生活的她，今（26）日發文曬出與17年鐵粉在戶政事務所拍的合照，開心分享自己替對方證婚的過程。

▲▼田中千繪。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

▲田中千繪去年8月拿到永久居留證。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

田中千繪透露這名叫球兒的粉絲，自2008年她演電影《海角七號》以來，便一路支持她至今。不論她有新作品或任何公開活動，只要球兒有空，幾乎都會到場力挺，「這快20年的時間裡，她去旅行時都會寄信給我，有時也在粉專或IG的私信中密我她的近況，也跟我分享過她的人生經歷等等，雖然我只能默默地聽她所遇到的事，但球兒這位很認真的粉絲，是在我心中還是一個特別的存在的。」

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▲▼田中千繪。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

▲田中千繪發文分享證婚過程。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

如今球兒結婚，她找來田中千繪擔任證婚人。田中千繪透露，她從一早開始就很興奮，看著球兒和老公一起寫結婚書約到領證，每個細節對她而言都是新鮮的體驗，「謝謝球兒讓我又解鎖一個人生經驗。」最後，田中千繪在文末祝福兩人新婚快樂，並邀請其他粉絲一同送上祝福，「請大家也在留言區給這對新人滿滿的祝福吧！」

▲▼田中千繪。

▲田中千繪幫粉絲證婚。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

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