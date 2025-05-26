何如芸恢單2年半認「沒認真看待追求者」　兒心聲感動她：別再回頭看

記者蔡宜芳／綜合報導

女星何如芸育有兩個兒子Brian和Bruce，孩子們目前都在新加坡讀書。她在2022年離婚後，便一直都是單身狀態，而何如芸25日分享和小兒子的聊天內容，坦言自己一直沒有認真思考第二春，但愛子的話讓她想通「不要再回頭看」。

▲何如芸育有兩個兒子。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸透露，小兒子Bruce因學校安排參加了學期末的活動，前往距離新加坡約一小時車程的馬來西亞露營地，體驗五天沒有冷氣、不能使用手機、蚊蟲叢生的野外生活，「五天連360都看不見蹤影的弟弟，我一直掛在心上。」

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何如芸說，Bruce露營回家後，馬上就傳訊息報平安，隔天主動打電話和她聊了兩個小時，分享營隊的點滴，「他絮絮叨叨告訴我他們做了什麼，走得近同年級不同國籍的同學一個個介紹給我認識，還有一個女同學特別對他友善。我正在心想這個最後的小棉襖終於也來到這年紀……他告訴我，不管最後他喜歡了誰，媽媽永遠是我的第一！」

▲何如芸分享和小兒子的對話。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸提到，Bruce告訴她自己時常感到孤單，聽到這番話時，她心中湧起複雜的情感。她坦言，曾經的錯過與留下的傷痕無法抹去，但如今能自然地聽到兒子說出這些話，彷彿那些傷口已經慢慢癒合，「我很小心接住這個話題，還好我們是講電話，他看不見我的表情。」

何如芸也分享，自己一直未認真考慮對她示好的對象，原因是不希望兒子們感覺媽媽不再是純粹的母親，也不願讓其他人分薄自己對孩子的愛，「這當然不是相對應該有的想法，是我的歉意，讓我真心想這麼做。」然而，Bruce卻告訴她：「可是媽媽！我希望有人可以照顧妳！妳一定要很健康！妳為什麼要那麼晚才生我？」讓她相當感動，也保證說：「我答應你，一定努力護自己周全。拿全世界的珍寶來換，都比不上我愛你！」