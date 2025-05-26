人生第一個刺青「被說像QR code」！阿本重加圖案…覺得朋友會想歪

記者劉宜庭／綜合報導

男星阿本（翁瑞迪）向來給人親和、幽默形象，造型百變的他，幾年前完成了人生第一個刺青，卻被身邊親友開玩笑虧「是刺QR CODE嗎？」就連自己都忍不住笑了出來，如今他重新貼上一些圖案，最後揭曉答案：「這一次不會痛！因為是用貼的。」

▲阿本多年前曾曬出人生第一個刺青。（圖／翻攝自阿本臉書）

阿本透露，幾年前完成了人生第一個刺青，當時選的是極簡線條設計，圖中由幾道黑線構成。但這個原創設計卻引來親友一片善意調侃：「是刺QR CODE嗎？」他無奈表示：「當時想反駁，但忍不住自己也覺得很好笑。」

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於是，這次阿本決定「升級」，在原有刺青設計旁加上了三角形、圓形、虛線元素，不過他也表示：「總覺得朋友又會想到一些很歪的…那我就再加！哼！」

▲阿本加了新圖案。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本透露這次不是真的刺青，而是貼紙。（圖／翻攝自阿本臉書）

面對有網友留言「這刺青乾淨俐落，很特別」、「是金色的刺青嗎」、「疼嗎？」阿本親自解答：「這一次不會痛！因為是用貼的 」、「貼紙貼上去的！帥吧」、「刺青貼紙！」、「金色的刺青！貼紙！」這波分享不只展現阿本的俏皮個性，也讓「貼紙刺青」意外掀起話題，展現不一樣的時尚態度。

▲阿本過去曬照時，經常露出手上刺青圖案。（圖／翻攝自阿本）