吳鎮宇16歲兒曝光！　網封「整活界發光發熱的搞笑男」

▲吳鎮宇2014年帶兒子吳費曼上陸綜《爸爸去哪兒》，當年6歲的吳費曼如今已是16歲青少年。（圖／翻攝自吳費曼微博）

圖文／鏡週刊

近日，香港影星吳鎮宇的16歲兒子吳費曼（Feynman）近照曝光，曾因參與《爸爸去哪兒》走紅的費曼，如今身高已達182公分，體型圓潤，留著中分長髮，形象與童年大不同。部分網友形容他「少年老成」，但也有人指出其眉眼與父親神似。

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▲吳費曼如今樣貌與童年沒有差太遠，但體型從S號變成了XL。（圖／翻攝自吳費曼微博）

吳費曼在照片中扮鬼臉，與小時候的古靈精怪雖然風格不同，但看起來都有著有趣的靈魂；不過他左眼角的疤痕還是十分搶眼，也再次受到關注。該疤痕來自2014年錄製《爸爸去哪兒》時出了意外，導致視力受損。有網友認為他幼年因傷接受激素治療，可能造成體型變化，呼籲關注健康勝於外貌。

▲吳費曼很常在網上做吳鎮宇的搞笑黑圖，被網友封為「吳鎮宇頭號黑粉」。（圖／翻攝自吳費曼微博）

面對外界評論，費曼昨（25）日在社群媒體回應：「不喜歡現在的我可以離開，不用嘗試殺掉現在的我，為了你們理想中的我。」還表示不用浪費口水在他這個「費人」身上，但也承諾更新微博頻率不會變。

▲在《爸爸去哪兒》，吳費曼相對其他小朋友較為內斂，但在網上卻很活潑。（圖／翻攝自微博圖片）

雖然在現實中個性內斂，吳費曼在網路上倒是頗幽默活躍，經常創作父親的搞笑素材，被網友封為「整活界發光發熱的搞笑男」、「吳鎮宇的頭號黑粉」，擁有不少粉絲。吳鎮宇與費曼的父子互動也備受矚目。吳曾調侃兒子體重，費曼以幽默回應，展現親密的「相愛相殺」風格。



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