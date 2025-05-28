小孟老師／5月28日星座運勢 天蠍座「專業＋戀愛」雙贏
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：有效分配安排
感情：戀情進展順利
財運：堅持誠信原則
水瓶幸運色：粉黃色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：確保品質標準
感情：美好時光甜蜜
財運：穩健長期投資
雙子幸運色：紫紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：細心觀察調整
感情：伴侶更加支持
財運：掌握賺取利潤
天秤幸運色：漆黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
【土象星座】
工作：勇於積極承擔
感情：激情保持長久
財運：瞭解滿足市場
魔羯幸運色：藍寶石藍色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：感恩回報關係
感情：呈現滿滿幸福
財運：把握追求收益
金牛幸運色：胭脂紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：善於總結反思
感情：心意相通靈犀
財運：保持追求收益
處女幸運色：象牙色
貴人：金牛
小人：天蠍
【水象星座】
工作：接受新式觀念
感情：愛情有吸引力
財運：規避財務虧損
巨蟹幸運色：米灰黃色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：專注精通專業
感情：感情產生共鳴
財運：提高投資績效
天蠍幸運色：番茄紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：提高良好效率
感情：得到情人重視
財運：謹慎決策發展
雙魚幸運色：檸檬黃色
貴人：牡羊
小人：雙子
【火象星座】
工作：積極勇敢面對
感情：珍惜眼前豔遇
財運：提高市場認知
牡羊幸運色：玄武石灰色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：尋找解決方案
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：加強風控規避
獅子幸運色：鋼藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：重視安全防範
感情：熱情洋溢浪漫
財運：提高產值效率
射手幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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