58歲蔡秋鳳淡定一字馬　緊急澄清真的不是鼻腔共鳴

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，主題「爆好聽KTV必唱金曲」歡迎入圍本屆金曲獎的台語歌后蔡秋鳳以及百萬專輯製作人陳國華到節目。

▲白冰冰(右二)主動貼上陳國華。（圖／民視提供）

正在宣傳新專輯《戲台》的蔡秋鳳，看到「超級孩子王」的林子瑜+林姵逸，腳壓背再用手拉住，軟Q身段全場驚呼，很容易cue的蔡秋鳳被白冰冰問：「阿憨(台語)妳會嗎？」，蔡秋鳳只有淡定一句說：「會啊！」，就直接劈腿一字馬展現好身段，難得看到台語天后可愛的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡秋鳳演出一字馬。（圖／民視提供）

第一次到節目的知名製作人陳國華，寫下多首百萬金曲《相見恨晚》、以及16個小時創作出來的廣告金曲《我相信》…等成為KTV必點，專業級大師盛讚「出乎意料的厲害」，每一位歌手的歌曲幾乎全都有重新編曲，主持人說這就是要求高的孔鏘老師，每一首歌都花時間改編最高規格，所以唱起來這麼過癮。

▲蔡秋鳳與陳國華。（圖／民視提供）

看到陳國華老師到節目，主持人之一的蔡家蓁猶如小粉絲，很感謝老師之前在其他節目的教導，這次要演唱陳國華老師的作品〈甘願〉，還特別耳提面命交代重點，讓蔡家蓁獲益良多，更大膽在節目許願想向老師邀歌。

蔡秋鳳也說上一張專輯跟陳國華老師合作，大讚他真的很厲害讓她也學到不一樣的東西，陳國華也逗趣說跟秋鳳姐合作後，講話都會不由自主共鳴「你〜要〜吃〜什〜麼」，讓全場笑翻，蔡秋鳳忍不住在節目上強調她真的不是鼻腔共鳴唱歌，她講話就是這樣的腔。