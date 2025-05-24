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百萬實況主小亮到校嗆大學生 「網癮少年」還擺譜！

記者葉文正／台北報導

全球少子化浪潮襲擊，所有大學都面臨困境，台北海洋科技大學（簡稱台北海大）連三年註冊率超過七成！電競數位遊戲與動畫設計系（數遊系）表現出色，拿了數隻冠軍獎盃，還代表台灣參加亞太區最大電競賽事、更是唯一學生隊伍，已在大學電競隊爆紅！

▲小亮嗆聲大學生們。（圖／台北海大提供）

▲小亮嗆聲大學生們。（圖／台北海大提供）

去年至今電競網紅如IG粉絲數破40萬蘋的蘋澎澎、牛牛、台灣區冠軍的職業電競賽主播Vocal 沈昌賢、實況主小亮…輪番到台北海大開講、PK，有網紅爆笑說，台灣有這樣栽培學生大進國際賽的大學，一定要侵門踏戶NC（Nice clutch獲勝稱讚隊友打得很棒）一下。

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▲小亮嗆聲大學生們。（圖／台北海大提供）

▲大學生們一起道歉。（圖／台北海大提供）

最神奇的是，台北海大數遊系帶隊的蔡慧貞一開始竟然是連電玩都不懂的老師，她一步一腳印，從沒沒無聞，四年內讓校隊台北海大狂獵鯊、特戰英豪隊從校內一路過關斬將，連拿下2024特戰英豪亞洲盃總冠軍、2024特戰英豪六都爭霸賽總冠軍、亞太區最大電競賽事《Predator League 2025亞太區總決賽》代表資格也是唯一學生隊伍、《2024 CCCE城市盃數位科藝電競大賽》電競校隊包辦全國組冠亞軍。電競界開始打聽台北海大這組從大學純素人、不找傭兵打起電競隊，連流量網紅、實況主都讚聲支持。

▲小亮嗆聲大學生們。（圖／台北海大提供）

▲牛牛。（圖／台北海大提供）

實況主「Liang 小亮」在電競界非常有名，流量常常破百萬，到台北海大與校隊PK，笑果十足直稱校隊是「網癮少年」，節目中他還以校長身分擺譜罰站大學生，讓大學生集體恭敬鞠躬喊「吳校長對不起」，大學生們在節目中竟也乖乖照做，非常有趣。

台北海大國際暨校際合作事務處處長也是網紅機車教授林威克笑說，數遊系已經連三年招生出色，「電競已經是國際事業，大學生能自組團隊打進世界賽，還不找傭兵帶隊，非常出色！連網紅都要來和他們PK，證明這些同學做對了！我們台北海大以他們為榮。」

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