《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照惹禍！遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓戀愛綜藝《戀愛兄妹》在2024年播出時相當受到歡迎，也捧紅參加節目的來賓。其中，因帥氣外型受到關注的朴宰亨，23日因一張影片縮圖引發爭議，被質疑是極右派人士，他也為此連四道歉澄清。

▲朴宰亨因外貌神似孔劉，在《戀愛兄妹》中爆紅。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨23日為了宣傳最新的YouTube影片，在社群分享了顛倒的影片封面和連結。不過，由於當天是南韓已故前總統盧武鉉的忌日，極右派論壇「Ilbe」經常以顛倒放照片來嘲諷盧武鉉跳崖輕生的事情，因此朴宰亨也被網友質疑是Ilbe成員。

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▲朴宰亨顛倒放照片引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

對此，朴宰亨道歉表示，他因為正在和媽媽吃飯，沒特別注意才出現失誤，「我後來才知道我上傳的照片可能會被解讀為其它意思，我當時非常驚慌，立刻刪除了照片，後來才弄清楚哪裡出了問題。」他也在第二篇道歉文中強調：「我發誓從來沒有接觸過那個網站，也沒有使用過。」

▲▼朴宰亨道歉。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨接著又於深夜發文還原當下的情況。他表示，在收到妹妹傳來的影片縮圖後，對照片中自己的臉部狀態不滿意，原本是想用表情符號遮擋，「因為是在吃飯途中，我簡單地想著『倒過來傳就看不清楚臉了吧』，就這樣將縮圖倒過來上傳。之後有粉絲透過私訊告訴我這張圖可能會造成誤會，我才立即刪除，並重新上傳了正常的圖片。」

▲朴宰亨還原過程。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨表示，他能理解網友們為什麼生氣，自己在得知真相後，也感到很震驚與害怕，「我也明白這可能會傷害到許多人，讓人難以原諒。因此，我更因現在的情況而感到害怕，也後悔沒能早點詳細說明。雖然這件事是因為多種誤會導致的，但我清楚地知道這一切的起點是來自我的無知。因為我的無知讓大家失望，我真的感到羞愧，並誠實地說這些話。」

雖然朴宰亨迅速道歉，但他的社群仍不斷湧入惡意評論。對此，他24日再發文強調四個重點，包括自己絕對沒註冊任何男超社群（歧視女性的社群）、沒有嘲諷盧武鉉前總統，「盧總統是我小學三年級時期的總統……我是能知道什麼而想去嘲諷他嗎？看著我一路走來的各位應該知道，我不是那種會嘲笑故人的人。我的Instagram與YouTube都有公開家庭成員，我真的會做出那種事嗎？」

關於說法不一致，朴宰亨坦言因為慌張，覺得不需要一一解釋，才會出現說法不同的狀況，「這點我向大家道歉。不過在最後的澄清裡，我是真心把所有一切都說出來的。」最後，他也表示不管網友是否不想相信、不想理解，或者純粹想罵他，他都不是會吞下委屈的人，「在最後的澄清文中我也明確表示我不是Ilbe的使用者，希望這篇文章能讓大家更加明白真相。」同時警告惡意批評家人的網友。

▲朴宰亨24日再發文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

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