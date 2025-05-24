ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照惹禍！遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓戀愛綜藝《戀愛兄妹》在2024年播出時相當受到歡迎，也捧紅參加節目的來賓。其中，因帥氣外型受到關注的朴宰亨，23日因一張影片縮圖引發爭議，被質疑是極右派人士，他也為此連四道歉澄清。

外送用▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

▲朴宰亨因外貌神似孔劉，在《戀愛兄妹》中爆紅。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨23日為了宣傳最新的YouTube影片，在社群分享了顛倒的影片封面和連結。不過，由於當天是南韓已故前總統盧武鉉的忌日，極右派論壇「Ilbe」經常以顛倒放照片來嘲諷盧武鉉跳崖輕生的事情，因此朴宰亨也被網友質疑是Ilbe成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自韓網）

▲朴宰亨顛倒放照片引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

對此，朴宰亨道歉表示，他因為正在和媽媽吃飯，沒特別注意才出現失誤，「我後來才知道我上傳的照片可能會被解讀為其它意思，我當時非常驚慌，立刻刪除了照片，後來才弄清楚哪裡出了問題。」他也在第二篇道歉文中強調：「我發誓從來沒有接觸過那個網站，也沒有使用過。」

▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

▲▼朴宰亨道歉。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨接著又於深夜發文還原當下的情況。他表示，在收到妹妹傳來的影片縮圖後，對照片中自己的臉部狀態不滿意，原本是想用表情符號遮擋，「因為是在吃飯途中，我簡單地想著『倒過來傳就看不清楚臉了吧』，就這樣將縮圖倒過來上傳。之後有粉絲透過私訊告訴我這張圖可能會造成誤會，我才立即刪除，並重新上傳了正常的圖片。」

▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

▲朴宰亨還原過程。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

朴宰亨表示，他能理解網友們為什麼生氣，自己在得知真相後，也感到很震驚與害怕，「我也明白這可能會傷害到許多人，讓人難以原諒。因此，我更因現在的情況而感到害怕，也後悔沒能早點詳細說明。雖然這件事是因為多種誤會導致的，但我清楚地知道這一切的起點是來自我的無知。因為我的無知讓大家失望，我真的感到羞愧，並誠實地說這些話。」

雖然朴宰亨迅速道歉，但他的社群仍不斷湧入惡意評論。對此，他24日再發文強調四個重點，包括自己絕對沒註冊任何男超社群（歧視女性的社群）、沒有嘲諷盧武鉉前總統，「盧總統是我小學三年級時期的總統……我是能知道什麼而想去嘲諷他嗎？看著我一路走來的各位應該知道，我不是那種會嘲笑故人的人。我的Instagram與YouTube都有公開家庭成員，我真的會做出那種事嗎？」

關於說法不一致，朴宰亨坦言因為慌張，覺得不需要一一解釋，才會出現說法不同的狀況，「這點我向大家道歉。不過在最後的澄清裡，我是真心把所有一切都說出來的。」最後，他也表示不管網友是否不想相信、不想理解，或者純粹想罵他，他都不是會吞下委屈的人，「在最後的澄清文中我也明確表示我不是Ilbe的使用者，希望這篇文章能讓大家更加明白真相。」同時警告惡意批評家人的網友。

▲▼《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

▲朴宰亨24日再發文。（圖／翻攝自Instagram／jayhparkk）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴宰亨, 戀愛兄妹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸官方辦藝人稅務課「范丞丞名字被提」！　名單曝光衝上熱搜
  2. 白種元再爆霸凌施壓爭議！資深製作人怒控「經常咒罵工作人員」
  3. 張清芳小兒子畢業了！　母子3人合體…他近照曝光帥成這樣
  4. 後台訪問／最成功粉絲案例！NCT鐵粉翻身變偶像：見到道英逃跑，太害羞了
  5. 《戀愛兄妹》宰亨PO顛倒照惹禍！遭控嘲諷已故總統　連發4道歉文
  6. 愛雅跟老公做人出現重大阻礙　老公連三天狂燒40度怕他GG
  7. 百萬實況主小亮到校嗆大學生 「網癮少年」還擺譜！
  8. 鄧超拍戲出意外！大型機具倒下「砸到必死」　喻恩泰目睹驚險瞬間：只差一步
  9. 因「口水過敏」無法拍吻戲！《折腰》何泓姍不顧身體挑戰超敬業
  10. 不止世壯運奪金！蕭煌奇挑戰「3000公尺視障泳將」　李㼈看完感動哭了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366