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百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

記者劉宛欣／綜合報導

百萬訂閱的YouTuber儒哥以搞怪著稱，頻道內容多元，其中以惡整妹妹的影片最受歡迎。2024年他公開認愛女友衣衣，時隔一年的時間，他日前在頻道上傳了求婚成功的影片，宣告人生進入下一個階段，女友在聽著儒哥的告白台詞時，忍不住感動落淚，點頭說願意。

▲儒哥向女友衣衣求婚成功。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥、儒哥IG）

▲儒哥用搞笑影片包裝求婚過程。（圖／翻攝自儒哥Instagram）

儒哥22日在頻道上傳了一支揹著西瓜一整天的搞笑影片，要求女友衣衣相陪，全程都讓對方十分無奈，直到最後回到飯店，小倆口一起切開西瓜，儒哥從中拿出了求婚戒指，接著單膝下跪向女友表白，感性地說「我有時候講話很白目、不經過大腦，可能會讓妳很不爽，我覺得這就是我愛妳的表現。」突如其來的開場白讓衣衣有些不知所措。

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▲儒哥向女友衣衣求婚成功。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥、儒哥IG）

▲儒哥向女友衣衣求婚成功。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥、儒哥IG）

▲儒哥向女友衣衣求婚成功。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

儒哥接著說：「從我們認識到工作上經歷了很多好事、壞事，我們都一一克服了，我很慶幸身邊有妳，希望未來每一天都可以幸福、快樂。」他最後也承諾「我可能沒有很浪漫，可是我會用我的方式去愛妳、對妳好，我知道我不是一個完美的人，我知道我有我的缺點，我也很謝謝妳能夠包容我。」衣衣感動到淚流滿面，哭著說我願意，影片最後也記錄了儒哥到專櫃挑選戒指的過程，衣衣在感動時刻過後，也不忘吐槽男友「哪有人戒指從西瓜裡面拿出來的」。

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