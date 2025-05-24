ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洪詩懷孕剛滿5個月「肚子驚人隆起」！出遊被拍：二胎也大太快了

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜。近日格外引起討論的是，她分享了懷二胎後的變化照，讓不少粉絲都驚呼：「好明顯！」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩二胎孕肚大超快！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

照片中，可以看到洪詩放下一頭及胸長直髮，身穿粉色長襯衫，內搭桃紅色長洋裝，彰顯她的紅潤氣色。特別掀起討論的是，雖然才懷孕5個月，孕肚就已經隆起好多，讓她忍不住直言：「二胎肚子也大太快了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩懷孕剛滿5個月。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

除了網友驚訝地說孕肚好明顯，好友米奇（黃鈺文）也留言直呼二寶的肚子大好快，洪詩看了則認同地說：「這速度有夠驚人！二寶肚子是倍速成長嗎？！」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼朋友和粉絲反應。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

事實上，懷孕已滿20週的洪詩日前坦言，現在能清楚感受到寶寶的存在，「昨天還有打嗝！好可愛」，難掩當二寶媽的喜悅。不過她也坦言這一胎的食慾明顯變好，「真是令人擔心的體重呀⋯」，語氣中既有喜悅，也藏著對體重管理的些許煩惱。

分享給朋友：

追蹤我們：

68歲婦清境下山撞進超商！　店內一片狼藉

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

潘慧如一度陷經濟危機！砸千萬開寵物旅館身心俱疲…金主媽媽加入

曹西平狂讚1歌手「紅翻了入伍不閃兵」　國軍出動直升機載他空降演唱

曹西平狂讚1歌手「紅翻了入伍不閃兵」　國軍出動直升機載他空降演唱

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

小甜甜認了「綜藝生涯劃句點」！脫離演藝圈2年內幕曝 悄赴廈門創業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

洪詩, 李運慶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應
  2. 肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」！Disney+《藏海傳》驚險逃生宛如古墓版《魷魚遊戲》！
  3. 女團成員解放轉大人！　「罕曬性感美照」網：合法嗎？　
  4. 李李仁「小孩都不在身邊」每天只做2件事！擔心陶晶瑩在家跌倒：變囉嗦了
  5. 洪詩懷孕剛滿5個月「肚子驚人隆起」！出遊被拍：二胎也大太快了
  6. IVE、ZB1等7組大咖到齊！KT POP高雄世運拼盤「破天荒推套票」還有接駁車
  7. 「上下都露」太兇！林襄解放低胸婚紗…布料完全包不住 震撼4.8萬人
  8. 蕭煌奇奪金首發文：我不是目中無人！世壯運柔道「過肩摔」網朝聖
  9. 連五月天都沒見過本人！　大咖歌王驚喜現身...他們嗨到變小迷弟
  10. 威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366