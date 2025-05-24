洪詩懷孕剛滿5個月「肚子驚人隆起」！出遊被拍：二胎也大太快了

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜。近日格外引起討論的是，她分享了懷二胎後的變化照，讓不少粉絲都驚呼：「好明顯！」

▲洪詩二胎孕肚大超快！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



照片中，可以看到洪詩放下一頭及胸長直髮，身穿粉色長襯衫，內搭桃紅色長洋裝，彰顯她的紅潤氣色。特別掀起討論的是，雖然才懷孕5個月，孕肚就已經隆起好多，讓她忍不住直言：「二胎肚子也大太快了吧！」

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▲▼洪詩懷孕剛滿5個月。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



除了網友驚訝地說孕肚好明顯，好友米奇（黃鈺文）也留言直呼二寶的肚子大好快，洪詩看了則認同地說：「這速度有夠驚人！二寶肚子是倍速成長嗎？！」

▲▼朋友和粉絲反應。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



事實上，懷孕已滿20週的洪詩日前坦言，現在能清楚感受到寶寶的存在，「昨天還有打嗝！好可愛」，難掩當二寶媽的喜悅。不過她也坦言這一胎的食慾明顯變好，「真是令人擔心的體重呀⋯」，語氣中既有喜悅，也藏著對體重管理的些許煩惱。