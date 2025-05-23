太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

第一屆「信徒文化季」於5月21日在白沙屯天德宮前熱鬧登場，活動由音樂人柯大堡發起，結合六大主題活動與三項競賽，邀集震樂堂、賴銘偉、酷麻嗨樂隊、法比、鳳鳴齋國樂團、曾立馨Hug Muzik、林姍與蔡家蓁等多位知名藝人與表演團體齊聚，共迎來27尊神明坐鎮「眾神紅壇」，與超過3000名信徒與樂迷共同感受信仰的力量。

▲柯大堡發起信徒文化季。（圖／信徒文化季提供）

演出當晚星光閃耀，以〈粉紅超跑〉聞名的林姍一登場便引起熱烈歡呼，她笑說自己的歌經常陪伴媽祖遶境隊伍前進，「像是媽祖的背景音樂一樣」，甚至在聽到進香隊伍喊「進喔！進喔！」時，腦中旋律會自動浮現；蔡家蓁雖是虔誠基督徒，但對於柯大堡親力親為籌辦活動的精神深受感動，因而義不容辭參與演出。

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柯大堡身為主辦人與演出者，也在台上真情分享創辦初衷，他曾背著王爺神像翻越七彩湖，旅途雖艱辛，卻因信仰力量始終不孤單，他希望透過「信徒文化季」傳遞那份曾支撐自己的能量，將信仰化為音符與歌聲，陪伴更多人度過人生低潮，帶來勇氣與希望。

▲柯大堡邀請27尊神明來看演唱會。（圖／信徒文化季提供）

賴銘偉唱出對神明的敬意與對人生的信仰，帶動全場沸騰；當最後一首歌落下，現場信眾與樂迷仍不願離去，久久沉浸在這份來自神明與音樂共同交織的感動中，柯大堡站上舞台深情說道：「這是我們每個人用心完成的成果，願未來每一份善良都能從這裡延續出去。明年，我們再一起回來充電！」