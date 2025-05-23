宋旻浩兵役案被移送檢方！「缺席WINNER演唱會」恐回歸無期

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團WINNER成員宋旻浩於2023年入伍，卻在2024年底爆出服替代役期間，未妥善履行勤務，警方於今（2024）年3月31日證實，他於2月26日接受第三次出席調查，承認於服役時間內擅離崗位，經過近2個月的時間，案子在日前已經被移送檢方。

▲宋旻浩爆出服役期間擅離崗位、工作怠惰等問題。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

根據韓媒報導，首爾麻浦警察署於23日表示，已於22日以違反《兵役法》嫌疑，將宋旻浩不拘留移送至首爾西部地檢。此前，宋旻浩自2023年3月起至去年12月期間，在首爾麻浦區一處公家機關擔任社會服務要員時，曾多次未正常出勤等，工作態度怠惰，引發爭議。在經過警方調查後，宋旻浩大致承認曾在上班時間擅自離開工作崗位的指控。

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▲警方證實宋旻浩已被移送檢方。（圖／翻攝自宋旻浩Instagram）

宋旻浩自2023年3月開始履行社會服務役，並於2025年5月23日完成服役。南韓兵務廳表示，如確認服役期間有違規行為，將要求他補足出問題的服役期間。經紀公司YG娛樂目前尚未對此事給出任何回應。

另一方面，WINNER將於7月26、27日舉辦演唱會，不過宋旻浩因為兵役風波，不會參與此次活動，演唱會將由姜昇潤、金秦禹、李昇勳3人完成。