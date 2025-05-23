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《夫婦日和》爆紅掀「周邊搶購之亂」！買不到見黃牛轉賣…價格網氣暈

記者陳芊秀／綜合報導

日本春季檔新劇殺出一部黑馬之作《宛如粼光夫婦日和》（以下簡稱：夫婦日和），描述海軍軍官與妻子先婚後愛的故事，由芳根京子搭檔新生代男星本田響矢主演。該劇男女主角上演無數心動橋段，火速吸引一票劇粉，而且意外引發周邊商品搶購之亂，角色壓克力立牌被搶購一空，網路轉賣價讓粉絲看了快暈倒！

▲▼甜寵日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，意外引發周邊搶購之亂。（圖／翻攝自X）

▲▼甜寵日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，意外引發周邊搶購之亂。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊女性》報導，《夫婦日和》描述夫妻婚後逐漸心動的過程，男女主角光是碰到手就會害羞，這樣的純愛互動吸引大批女性粉絲，劇集在免費串流「TVer」的訂閱人數，從最初的20萬激增突破90萬，被日媒認證是春季最受矚目的作品。而日劇向來會推出專屬周邊商品，隨著《夫婦日和》人氣高漲，為劇中5個角色所打造的壓克力人形立牌，以隨機盲盒方式於5月3日開賣，一個售價990日幣（約台幣206元），不料馬上就售罄，日網留言「夫妻日和的壓克力立牌再補貨了！但一看又已經買光」、「在二手平台上看到本田響矢的壓克力立牌被高價轉售，簡直要暈倒了」。

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▲▼甜寵日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，意外引發周邊搶購之亂。（圖／翻攝自X）

▲▼甜寵日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，意外引發周邊搶購之亂。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》描述海軍軍官與妻子先婚後愛的日常，前4集網播量破1300萬大關。（圖／翻攝自X）

日劇周邊會在電視台開設的實體店面販售，而劇粉前去搶購，卻發現當天就賣完，還被告知不知道下次的補貨時間，一查拍賣網站，本田響矢飾演的「瀧昌」壓克力立牌，被以定價10倍以上的1萬1111日幣（約台幣2322元）開賣，而且已有成交記錄。這波黃牛炒高價的狀況不僅罕見，也令部分粉絲發聲抱怨。

▲▼甜寵日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，意外引發周邊搶購之亂。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》周邊商品之一是壓克力人形立牌，以隨機盲盒方式販售，一開賣就售罄，網路轉賣飆價10倍。（圖／翻攝自X）

《夫婦日和》至今播出5集，前4集的累積網路播放量已經突破1300萬千萬大關觀看，等於劇播不到一半已經達破千大關，平均每一集觀看次數都突破200萬，且連續兩周都獲得當週排行收視第一，可見其受歡迎的程度。該劇由近期陷入性朝貢醜聞的富士電視台製作，廣告贊助大量流失的逆境中，劇集的人氣可說是電視台的救世主。

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宛如粼光夫婦日和, 夫婦日和, 芳根京子, 本田響矢

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