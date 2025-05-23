i-dle回歸舒華「出道首度作詞」催淚歌詞網聽哭　升格創作才女曝心聲

文／妞新聞

「Baby, I heard you're a good thing～It's really, really, really good～」你各位刷起來了嗎？大勢韓國女團(G)I-DLE全團續約改名「i-dle」進化回歸啦！在5月19日帶著第八張迷你專輯《We are》橫掃中，除了話題滿滿的先行曲〈Girlfriend〉、主打歌〈Good Thing〉之外，台灣籍忙內成員「葉舒華」居然也加入創作行列，甚至是單獨作詞！！

台灣女孩首度挑戰作詞

〈If You Want〉真心歌詞粉絲聽哭

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繼其他成員都有展現過創作實力後，年紀最小的「BABY BOSS」舒華也跟上啦！收錄在專輯中歌曲〈If You Want（그래도돼요）〉就由她一手扛起作詞重擔，歌詞寫到：「나 가끔은 부서진 과거를 안고（我有時候會擁抱破碎的過去）」、「울던 나도 이제 말할 수 있어요（曾經哭泣過的我，現在已經可以說出口）」，裝載著真心的歌詞搭配輕柔的旋律，讓粉絲聽哭大呼：「寫著是舒華的真實經歷吧？」

▲舒華在發佈會談到第一次挑戰收錄曲〈If You Want〉作詞。（圖／IG@izitmag，下同）

舒華在發佈會上也談到第一次挑戰收錄曲〈If You Want〉作詞的契機，她表示：「小娟姊姊問我願不願意嘗試、並願意給我幫助，我鼓起勇氣挑戰後，未來也想試試看作曲」，新挑戰似乎也遇到難關，舒華接著還原心路歷程：「我是用中文寫歌詞，表達出來的意思跟韓文會有一些差異」，接著一秒CUE隊長「小娟」，拋出問題：「那你覺得怎麼樣呢？」（笑）

在身旁看著舒華踏上作詞之路的小娟，出道以來一手包辦詞曲、擁有韓國音樂著作權協會認證的她，快來聽聽『製作人眼中的新銳創作人舒華』是什麼評價吧！小娟爆料創作時遇到的小插曲：「通常在寫抒情歌歌詞時，會用韓文아팠어等表示，舒華就很簡單暴力的寫下『痛』，聽歌詞會發現很多從來沒使用過的呈現方式」，大誇：「很新癮、很有趣～」（期待刷之後的才女之路～）

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