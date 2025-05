i-dle回歸舒華「出道首度作詞」催淚歌詞網聽哭　升格創作才女曝心聲

文/妞新聞

「Baby, I heard you're a good thing~It's really, really, really good~」你各位刷起來了嗎?大勢韓國女團(G)I-DLE全團續約改名「i-dle」進化回歸啦!在5月19日帶著第八張迷你專輯《We are》橫掃中,除了話題滿滿的先行曲〈Girlfriend〉、主打歌〈Good Thing〉之外,台灣籍忙內成員「葉舒華」居然也加入創作行列,甚至是單獨作詞!!

台灣女孩首度挑戰作詞

〈If You Want〉真心歌詞粉絲聽哭

繼其他成員都有展現過創作實力後,年紀最小的「BABY BOSS」舒華也跟上啦!收錄在專輯中歌曲〈If You Want(그래도돼요)〉就由她一手扛起作詞重擔,歌詞寫到:「나 가끔은 부서진 과거를 안고(我有時候會擁抱破碎的過去)」、「울던 나도 이제 말할 수 있어요(曾經哭泣過的我,現在已經可以說出口)」,裝載著真心的歌詞搭配輕柔的旋律,讓粉絲聽哭大呼:「寫著是舒華的真實經歷吧?」

▲舒華在發佈會談到第一次挑戰收錄曲〈If You Want〉作詞。(圖/IG@izitmag,下同)

舒華在發佈會上也談到第一次挑戰收錄曲〈If You Want〉作詞的契機,她表示:「小娟姊姊問我願不願意嘗試、並願意給我幫助,我鼓起勇氣挑戰後,未來也想試試看作曲」,新挑戰似乎也遇到難關,舒華接著還原心路歷程:「我是用中文寫歌詞,表達出來的意思跟韓文會有一些差異」,接著一秒CUE隊長「小娟」,拋出問題:「那你覺得怎麼樣呢?」(笑)

在身旁看著舒華踏上作詞之路的小娟,出道以來一手包辦詞曲、擁有韓國音樂著作權協會認證的她,快來聽聽『製作人眼中的新銳創作人舒華』是什麼評價吧!小娟爆料創作時遇到的小插曲:「通常在寫抒情歌歌詞時,會用韓文아팠어等表示,舒華就很簡單暴力的寫下『痛』,聽歌詞會發現很多從來沒使用過的呈現方式」,大誇:「很新癮、很有趣~」(期待刷之後的才女之路~)

