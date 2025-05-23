被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

記者陳芊秀／綜合報導

大S（徐熙媛）2月病逝已經超過百日，S媽（黃春梅）陷入喪女之痛，不但求助身心科接受治療，並經常透過發文發洩對女兒的思念。而她昨日（22）透露，小女兒（小S徐熙娣）不希望她深夜與臉書好友互動，不禁反問：「我能做什麼？難道只能哭嗎？」

▲S媽黃春梅深夜時常發文思念離世的女兒大S。（圖／翻攝自臉書）

雖然S媽於母親節時明言要堅強，但持續情緒起伏不定。據悉，小S為了更方便照顧母親，從現在住的帝寶搬去大S生前為S媽購置的「國家藝術館」，陪伴走出悲傷。然而，昨晚S媽在貼文中提到，小S不希望她在深夜與臉書好友互動，「因為這個時間是我傷心哭泣的時刻 、那我70多歲了半夜三經（更）、我能幹什麼、就是哭嗎？」

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▲S媽透露，小女兒不希望她深夜發文與網友互動。（圖／翻攝自臉書）

接著S媽又發大字文：「好想我的心肝寶貝喔。」再令網友看得心疼，有人傳大S照片、主持節目的影片，眾人留言「阿姨您要加油～大S永遠都在您身邊。」有人坦言：「徐媽媽，我會很捨不得你的眼淚，小S的眼淚，小S大姐的眼淚，你們要多保重，你們是那麼善良的一家人。我懇求上帝幫助你們」、「好心疼徐媽，抱抱徐媽」、「S媽加油唷！大家陪妳一起想，不用壓抑自己思念情緒，我常常也會想起S姊，會點娛樂百分百或大小愛吃來回味，彷彿姊姊還在」。

▲S媽：「好想我的心肝寶貝喔。」令網友心疼。（圖／翻攝自臉書）