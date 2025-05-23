最甜日劇《粼光夫婦》爆紅！本田響矢還演過3部BL「超媚演技」網狂重播

文／潘慧中

《宛如粼光夫婦日和》在春季日劇中殺出一條血路，果然純愛還是王道啊，男主角本田響矢也因此在台灣進一步打開知名度，加上串流平台之前終於上架他2022年的作品《ANIMALS》，更是起到推波助瀾的效果，帥氣形象深植人心。但是，這篇我更想講的是他早前出演的3部BL作品，看他如何穿梭在不同人設之間，從青春校園的輕鬆調性，到進入情感錯綜的成人世界，對「愛」本身進行一段段細緻拆解與詮釋，讓觀眾看到更多他嬌媚(❛◡❛✿)的演技。

▲▼本田響矢最近因《宛如粼光夫婦日和》進一步打開知名度。（圖／翻攝自Instagram／k__y__o__y__a.h）



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《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》

有時候，一個角色不需要太多篇幅，就足以留下深刻記憶。這是本田響矢的第一部BL作品，他在這部劇第一季中的短暫客串，正是這樣的存在。他飾演的角色，是那種第一眼就覺得灑脫、陽光、豪爽的類型。當他和鼓起勇氣邀約他的男孩一起看電影，並發現對方其實非常膽小時，他非常自然地牽起對方的手，並低頭靠近，像是安撫。這一幕沒有多餘台詞，卻真實得令人悸動。短短四分多鐘的戲份，柔化了性別邊界，他的演技沒有刻意鋪陳，而是自然地讓角色先走進了觀眾心裡，才讓演員的名字浮現。如果你曾錯過這個片段，不妨回頭找找看。

▲本田響矢（左一）當年只客串約4分鐘。（圖／翻攝自Instagram／k__y__o__y__a.h）



《愛在記憶凍結時》

咪那桑！就是這部作品！！讓我決定開始敲打這篇稿子！！！在這裡，我想用最最最誠懇的心（外加雙手合十）拜託大家去看這部劇，只有6集，每集大約20多分鐘，短到喝不完一杯手搖，只能一直捧著自己悸動到發瘋的小心臟( ♥д♥)。

故事主軸是本田響矢飾演的角色失憶後，忘了有關伴侶的一切，但還是愛上對方的宿命發展（這部和另一部我喜歡的BL作品《第二次戀愛才完美》是同一位編導，這是否也是一種宿命）；而編劇想傳達的訊息也很簡單，無非就是不要將伴侶的付出視為理所當然，而且要好好溝通內心的真實想法。

▲求求大家真的要看這一部（是要講幾次）。（圖／翻攝自Instagram／k__y__o__y__a.h）



但但但！重點來了！！本田響矢在劇裡的一顰一笑、若有似無的勾人眼神、軟綿綿的撒嬌語氣保證是在《宛如粼光夫婦日和》看不到的！尤其是第3集的親密戲（啊第5集也有），看完只想開窗戶叫民眾快來看這個人有多會演受，一個側頭、幾句輕聲細語，就像有貓爪在心上抓，讓人瞬間失守，非常有資格被列入教科書！！！

冷靜來說（我盡量），這部劇有滿滿的戀愛悸動，有虐但不多，看完會想立刻重播、截圖當桌布，儘管篇幅不長，但本田響矢和飾演伴侶的鈴木康介光是透過眼神、微妙的停頓，便呈現出強烈的情感張力，絕對值得納入片單。

《我和老公和他的男友》

我對於這部作品的感受非常複雜，以劇情的新穎度來說，對我來說是前所未見的，看完會是這個表情(ñ_ñ)。當你覺得單純在演隱瞞性向的老公被撞見激吻男友後，人妻將面臨的心境轉折時，那位男友緊接著除了跟人妻告白（蛤），還宣稱對夫妻倆是平等的喜歡（蛤），這邊只是到第2集的進度，更不用說還有3人同居、人妻親上老公男友的劇情，10集迷惑指數超過100顆星，迷惑到覺得只有我看到公平嗎（？）

▲想挑戰三觀的人請看這部（ñ_ñ）。（圖／翻攝自Instagram／k__y__o__y__a.h）



本田響矢正是飾演男友的角色，與前兩部作品的青春粉紅氛圍截然不同，他在這部劇所呈現的不是單一的戀慕，而是包含了道德、選擇與自我認同在內的複雜心理，展現出角色身處灰色地帶的矛盾感。換個角度來看，其實也標誌著他做為演員願意挑戰多元角色的勇氣，尤其是這種有爭議的設定，他的表現也讓這個角色多了幾分真實。

回顧這三部作品，不難發現本田響矢對於BL作品的戲路選擇十分多元，從青春喜劇到感情寫實劇皆有涉獵，可看出他在挑選角色上展現出明顯的野心與企圖心。這些作品不僅話題性十足，也逐步累積了他在BL領域的知名度，讓他成功在競爭激烈的新生代演員中建立起鮮明辨識度。

▲▼本田響矢未來的發展備受矚目。（圖／翻攝自Instagram／k__y__o__y__a.h）



儘管就整體演技而言，本田響矢目前仍在成長階段，談不上優秀，偶爾也會出現情感表達略顯單薄或收放不夠成熟的狀況。不過，他願意接受不同挑戰，主動投入具有突破性的題材，這種態度本身已相當難得。隨著經驗的累積與對角色理解的加深，相信他未來的表現會很有可看度，值得我們持續關注。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net