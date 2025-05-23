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張世只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦

電影頻道／張世叛逆做自已喊「有代價」　定居泰國曝人生財富秘訣

▲張世表示從小也是跟著將軍爸爸在部隊裡生活。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

張世在台片《搜查瑠公圳》飾演含冤遭陷害的將軍，與朱軒洋之間的父子情深更是全片淚點。他接受時報周刊CTWANT專訪透露，他從小也是跟將軍爸爸在部隊裡生活快6年，在軍隊裡被寵成了小霸王，還透露自己從小就倔強，被鄰居稱讚可愛、被親，一個不開心就咬人，長大後雖被社會磨練但還是堅持走自己的路，笑說：「選擇做自己是要付出代價的。」

電影頻道／張世叛逆做自已喊「有代價」　定居泰國曝人生財富秘訣

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▲張世從小就做自己，堅持自己戲路反而走出特色。（圖／楊澍攝）

張世過去曾演出《台灣靈異事件》，在1989年以電影《香蕉天堂》拿下金馬最佳男配角，25年前本土劇崛起時，他在身上只帶著8千塊就到大陸發展，就此以《武漢大帝》、《新一剪梅》、《神話》闖出一片天。他坦言：「當時經濟上不是太優渥，才選擇去其他地方看看。」性格直接的他，拿到劇本就希望能討論，堅持自己的戲路反而走出特色，通常他會想辦法讓角色符合自己期待，又完成劇組要求，「我會自己去處理到別人能接受的狀態，不行就算了。」他過去也曾「以價制量」，看到沒那麼感興趣的劇本就提高5倍酬勞，笑說：「當然演的時候是蠻痛苦的，但收到酬勞時就忘了。」

電影頻道／張世叛逆做自已喊「有代價」　定居泰國曝人生財富秘訣

▲張世現在跟老婆一起定居在泰國曼谷。（圖／楊澍攝）

張世在片中跟朱軒洋父子從關係緊繃、互看不順眼，到最後父子和解，父子情深十分動人。他表示自己跟朱軒洋互動不多，就是拍攝前期跟朱軒洋吃飯，一路見證朱軒洋從一開始的客氣請教，到最後入戲進入角色的跩樣。張世打趣喊：「他（朱軒洋）短時間給自己很大的壓力，看到他的樣子就想打他，很像看到自己以前的樣子。」彷彿看到以前自己叛逆、做自己的樣子。

電影頻道／張世叛逆做自已喊「有代價」　定居泰國曝人生財富秘訣

▲張世在《搜查瑠公圳》跟兒子之間的父子情成最大淚點。（圖／伯樂影業提供）

那麼身為「做自己」前輩，他有沒有給朱軒洋一些提點？他笑說：「我覺得就讓他去體驗所有碰到的東西，這個體驗會讓你的人生旅程變得豐富，然後有舞台去展現你的體驗、學會感恩，心會越來越大。」他還稱讚朱軒洋就像一匹橫衝直撞的黑馬，「他這樣一匹黑馬衝到我面前，我還要拍什麼呢？」

電影頻道／張世叛逆做自已喊「有代價」　定居泰國曝人生財富秘訣

▲張世在《搜查瑠公圳》飾演悲壯受冤屈的將軍。（圖／伯樂影業提供）

他近年來跟太太定居在泰國置產，提到定居泰國的契機，他表示當初時跟著法鼓山泰國分會過去，意外愛上當地的風土民情，一開始他四處來回各地拍戲，直到Covid疫情後才真的定居曼谷。他笑說，當初房子租給日本人，租客不僅保持得乾乾淨淨，還在6年裡生了3個小孩，朋友就虧他：「你的房子真棒，不如收回來自己生吧！」如今的他，笑說自己最大的財富就是「擁有自己的生活、做自己想做的。」

他也對幕後充滿興趣，已經在創作劇本，內容關於台灣、泰國兩地，「是可愛的喜劇，但最後悲劇收場。」期待未來能找齊資金，有機會能讓作品在觀眾面前呈現。《搜查瑠公圳》現正上映中。

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