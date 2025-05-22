家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy、家寧在分手後，爆出股權與財務爭議，引發高度關注。家寧在22日以「真相」為題發布了一支反擊影片，對此，Andy委託的律師林哲健也於稍早發話。

▲家寧和Andy在分手後撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）

家寧在22日上傳的影片中，以四項重點反控Andy，包括眾量級頻道是由她獨自創立、讓媽媽創辦公司是雙方共同的決定、註冊商標一事男方知情，以及Andy主動提分手後，親自協助她將營利帳號改綁。

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不過，家寧的再發聲並未大改風向，反而因口條問題遭到網友詬病。而律師林哲健也發文吐槽：「是不是有人改名叫ㄗㄥ相了？不然為何突然一反被害者的立場，要站出來為真相說話？」

▲▼家寧稍早拍片反擊。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

針對家寧發布的影片，Andy也透過經紀人回應：「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」