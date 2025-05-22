「泰百天花板」LingOrm六月見會面喊卡！　粉絲敲碗轉求片商：來台宣傳

記者蕭采薇／台北報導

泰國GL百合劇《我們的秘密》於2024年底播出後，兩位女主角Ling與Orm瞬速爆紅，被稱作「GL天花板」。不過LingOrm原本預計6月來台舉辦見面會，因主辦單位疑似有中資背景引發爭議，讓粉絲發起抵制，活動因此取消。不少粉絲轉向片商，希望能邀請到Orm來台宣傳。

▲Orm演出電影《我家妹妹不准嫁》即將在台上映，粉絲敲碗希望邀請她來台宣傳。（圖／翻攝自YouTube／仲業文創）

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許多粉絲將這份心意轉而支持Orm首部電影作品《我家妹妹不准嫁》，由於電影即將於6月6日在台上映，近日有許多觀眾因見面會取消詢問影人來台的可能。

對此片商仲業文創表示：「因影人見面活動需有足夠的時間與泰方確認聯繫，需有較長的活動準備時間，包括安排機票、食宿，場地、記者會等事項。因時間及人員安排等因素，本次將不會有影人見面會等活動，感謝各位對於電影的支持，特此公告。」

▲LingOrm因百合劇《我們的秘密》播出後爆紅，被稱作「泰百天花板」。（圖／翻攝自官方IG）

《我家妹妹不准嫁》故事講述一位嚴守佛門戒律的泰國和尚貝師父（Pae飾演），接到妹妹小翁（Orm飾演）的通知，想盡辦法阻止唯一的妹妹小翁，嫁給一位來自日本的和尚的故事。消息一出，隨即引發一眾網友感謝片商引進，更有許多網友表示：「我家女兒不准嫁！除非嫁給鄺玲玲！」

Orm在電影中與影歌雙棲男神Pae及《你的甜品我的愛》男星Foei共同演出，首部電影就挑戰爆笑喜劇並學習日語發音。Orm也在泰國訪談中透漏，試鏡時的劇本幾乎全是日語，只有少部分是泰語。為了準備試鏡並更好地理解劇本，她請媽媽一位會說日語的朋友幫忙錄音，並翻譯成泰文。透過反覆跟著朗讀，讓語氣聽起來更加自然流暢，最後試鏡了兩次才終於脫穎而出。