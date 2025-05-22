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魏嘉瑩圓夢「和超大咖歌手」合作　卻被說：變老油條

記者蔡琛儀／台北報導

魏嘉瑩推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，新歌〈我不配快樂〉與偶像韋禮安首度合作，魏嘉瑩說對方是自己從學生時代就很喜歡的創作歌手；而韋禮安對她的幾年前的初見印象是很靦腆，但此次合作發現：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了！」

▲▼魏嘉瑩、韋禮安〈我不配快樂〉。（圖／相映提供）

▲魏嘉瑩找來韋禮安合作新歌〈我不配快樂〉。（圖／相映提供）

兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利，韋禮安表示收到〈我不配快樂〉的Demo時，聽了一次就覺得：「這首歌很Catchy（抓耳朵），聽完就會不自覺地在任何時候都會不小心哼出這首歌來。實在太洗腦了，小魏非常棒。」配唱時更是驚訝只錄了沒多久就OK，「有一種『猝不及防』就下班了的感覺。」身兼製作人的魏嘉瑩直說：「那是因為韋禮安唱得很棒啊。」

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魏嘉瑩在MV中本色演出創作歌手，而韋禮安飾演音樂直播主，兩人因為音樂創作而交流，日以繼夜的訊息交換、為了創作不眠不休、收入不多只能吃泡麵，MV實際體現音樂人追夢過程中經歷的那些孤單夜晚及物資匱乏的生活，魏嘉瑩搞笑總結成一句：「就是窮苦音樂人的交流過程。」

▲▼魏嘉瑩、韋禮安〈我不配快樂〉。（圖／相映提供）

▲魏嘉瑩在MV中本色演出創作歌手，而韋禮安飾演音樂直播主。（圖／相映提供）

在MV中魏嘉瑩的作品入選了音樂大賽，也十分開心的與韋禮安分享，整支MV故事非常的勵志。但兩人不約而同笑著感嘆：「MV跟現實生活是不一樣的，很常寫歌人家都不會用啊。」也不忘鼓勵喜歡音樂創作的人：「就是再接再厲，繼續寫就對了。」

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