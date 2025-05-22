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佐藤健牽「他」手告白：能讓你幸福的是我！《玻璃之心》預告網看瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神佐藤健主演的Netflix日劇《玻璃之心》22日公開正式前導預告，本劇描述天才音樂人領軍4人搖滾樂團「TENBLANK」走紅樂壇的過程，而且他親自擔任幕後製作人，選角陣容集結一票高顏值男神。預告中出現一幕車內談心，他低聲向町田啓太說：「能讓高岡（町田啓太劇中名）幸福的人，就是我吧。」兩大男神的對話讓日網瘋狂！

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube） 

▲日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X）

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日劇《玻璃之心》定檔於7月31日全球上線，劇集改編自若木未生的同名小說，屬於青春音樂題材，描述女大生「西條朱音」是樂團鼓手，卻遭到樂團除名，後來加入天才音樂人「藤谷直季」領軍的樂團「TENBLANK」，人生從此變得不同。而佐藤健在劇中擔任樂團主唱，不僅是男主角，還身兼本劇製作人，透過選角敲定新人女星宮﨑優擔任女主角，最重要的樂團「TENBLANK」成員，由町田啓太飾演吉他手「高岡尚」、志尊淳飾演鍵盤手「坂本一至」，所有演員都是親自學習樂器，拍攝時親自上場演奏。

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲《玻璃之心》改編自同名小說，描述鼓手女大生邂逅天才音樂人，加入搖滾樂團改變人生的故事。（圖／翻攝自X）

前導預告中，依序出現宮﨑優在雨中打鼓，佐藤健全神投入演奏鋼琴，樂團「TENBLANK」登台開唱的場面。其中男主角尋找著屬於樂團的聲音，還有一幕雨中車內與町田啓太對話，他說：「能讓高岡君幸福的人，就是我吧？」對方笑回：「你這是在求婚嗎？」接著疊手交握的特寫鏡頭，加上與男女主角街頭牽手擁抱，每秒鐘都有看點。

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲《玻璃之心》前導預告，佐藤健向町田啓太說：「能讓高岡君幸福的，就是我吧？」（圖／翻攝自YouTube）

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲町田啓太笑回：「這是求婚嗎？」雨中車內兩人交握起手。（圖／翻攝自YouTube）

另外樂團「TENBLANK」的最大競爭對手是樂團「OVER CHROME」，其主唱「真崎桐哉」由菅田將暉扮演。菅田將暉為戲改變造型，染金髮、金眉，造型改變非常大。

▲▼日劇《玻璃之心》主視覺海報公開。（圖／翻攝自X、YouTube）

▲菅田將暉為戲改變造型。（圖／翻攝自X）

而佐藤健的新劇不只《玻璃之心》，6月27日還有另一家串流平台Prime Video日劇《和我老公結婚吧》上線，翻拍高收視同名韓劇，劇集屬於重生復仇，他飾演暖男部長。連續6、7月都有他的新劇，而且都是全球上線，整個暑假都將是滿滿佐藤健。

▲▼佐藤健另一部主演日劇《和我老公結婚吧》6月全球上線。（圖／翻攝自X）

▲佐藤健另一部主演日劇《和我老公結婚吧》6月全球上線。（圖／翻攝自X）

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