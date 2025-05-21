快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。人紅是非多，Andy近期頻頻爆出負面新聞，分手家寧的原因被拿出來討論，更爆出家寧手上有許多男方不忠的證據。對此，家寧打破沉默首發聲：「真相！5月22日 我們秘月期POPOO見。」據了解，家寧手上不只有Andy毀滅性證據，更有許多從未曝光男方不忠的對話截圖，不知到時會公開到哪裡，令人拭目以待。

▲家寧預告公開真相。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、crowd520）

家寧、Andy感情問題如今浮出水面，面對知情人士的爆料，指出Andy在交往期間感情不忠，並當場被家寧抓到，從未對外公開談論此事的的家寧，竟要直球對決前男友，並預告要公開真相，掀起外界討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧和Andy。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、crowd520）

事實上，有消息指出Andy一系列攻擊，背後其實是有高人指點，不只有現任經紀人幫助，據悉他找來專業的公關團隊操控輿論以及危機處理，雙方早在數月前就已經接觸，曾有相關人士看了Andy一系列拍的影片，感到疑惑說：「之前他工作上沒有那麼聰明，也都一直偏懶惰，對於任何事都無想法，怎麼這次如此有計劃的攻擊。」追查才發現真相，相關人士更不忍表示：「他確實有理虧的部份，但背後還有太多沒公開的真相，他也不是全然的受害者，再者家寧的處境當時應該跟他差不多。」